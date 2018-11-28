Трамп заявил, что не намерен прекращать расследование спецпрокурора по «делу РФ»

Источник: AP 2018

Его спросили, собирается ли он прекратить данное разбирательство. «Этот вопрос задают мне на протяжении почти двух лет <…> И пока он [Мюллер] все еще там (на посту спецпрокурора — прим. ТАСС). Он не должен был бы быть [спецпрокурором], но он все еще там, так что я не намерен что-либо делать [с расследованием]", — ответил президент.

Ранее адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что Мюллер может направить президенту дополнительные вопросы помимо тех, на которые были даны ответы. По его словам, Трамп оставляет за собой право самостоятельно решать, отвечать ли на дополнительные вопросы спецпрокурора.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу.