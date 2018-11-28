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09:41 (мск), источник: РИА Новости

Американский самолет провел разведку у Керченского пролива

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

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9
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Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

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В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА. Он способен выполнять патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Провокация ВМС Украины в Керченском проливе

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Утром 25 ноября украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и нескольких часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

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Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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