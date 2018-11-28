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11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями

Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает N-TV.DE со ссылкой на европейские дипломатические источники.

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Источник: AP 2018

На секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе страны исключили введение новых ограничительных мер. Вместо этого предлагается «продолжить дипломатические усилия». Франция и Германия также рассчитывают подключить к работе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

До этого немецкая газета Die Welt сообщала, что Австрия, которая председательствует в Совете ЕС, не исключает введение дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы. «Все зависит от того, как Россия и Украина представят факты и как Москва и Киев продолжат себя вести», — говорила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ранее 28 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может отмениться из-за событий в Азовском море.

27 ноября Федеральная служба безопасности России обнародовала полную хронологию событий в Керченском проливе.

25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы. Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней. Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.

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