Исходим из того, что встреча Путина и Трампа состоится, заявил Песков
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на G20 согласована и
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на G20 согласована и
Ранее Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине
Подготовка продолжается, встреча согласована.
Ранее
пресс-секретарьБелого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20 в Аргентине.
В понедельник
В воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается «вырулить» из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь Песков.