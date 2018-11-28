Петр Порошенко ввел военное положение на Украине

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Военное положение будет действовать с 14:00 сегодняшнего дня (28 ноября) в течение 30 дней в десяти областях Украины, которые непосредственно граничат с Россией, Молдавией, а также расположены вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Поводом для введения военного положения стал российско-украинский конфликт в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ задержала там три украинских судна и арестовала 24 моряка. С целью «принудительной остановки» кораблей российские пограничники применили оружие, в результате трое украинских военных были ранены. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

По словам господина Порошенко, военное положение означает лишь оборонительные действия. Кремль назвал введение военного положения на Украине «электоральными интригами».

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