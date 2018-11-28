Петр Порошенко ввел военное положение на Украине
Президент Украины Петр Порошенко утвердил введение военного положения в отдельных областях страны, сообщил его
Президент Украины Петр Порошенко утвердил введение военного положения в отдельных областях страны, сообщил его
Военное положение будет действовать с 14:00 сегодняшнего дня (28 ноября) в течение 30 дней в десяти областях Украины, которые непосредственно граничат с Россией, Молдавией, а также расположены вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Поводом для введения военного положения стал
По словам господина Порошенко, военное положение означает лишь оборонительные действия. Кремль назвал введение военного положения на Украине «электоральными интригами».
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