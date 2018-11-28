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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Петр Порошенко ввел военное положение на Украине

Президент Украины Петр Порошенко утвердил введение военного положения в отдельных областях страны, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.

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Источник: Reuters

Военное положение будет действовать с 14:00 сегодняшнего дня (28 ноября) в течение 30 дней в десяти областях Украины, которые непосредственно граничат с Россией, Молдавией, а также расположены вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Поводом для введения военного положения стал российско-украинский конфликт в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ задержала там три украинских судна и арестовала 24 моряка. С целью «принудительной остановки» кораблей российские пограничники применили оружие, в результате трое украинских военных были ранены. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

По словам господина Порошенко, военное положение означает лишь оборонительные действия. Кремль назвал введение военного положения на Украине «электоральными интригами».

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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