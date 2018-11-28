Песков ответил на слова Михалкова о том, что Путин «не все знает»

Говоря о своем отношении к мнению Михалкова, представитель Кремля отметил: «Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и мы его мнение очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради, надо сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого».

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованному на YouTube-канале «вДудь» 27 ноября, Михалков рассказал о своей дружбе с президентом, которая началась еще до того, как Путин стал премьер-министром, а затем президентом. Режиссер назвал Путина «верным» другом. Он также говорил, с чем не согласен в политике Путина, в частности, с «ручным управлением» в стране и с системой Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По мнению режиссера, ответственность за эти вещи несут все, в том числе президент. В то же время Михалков выразил уверенность в том, что Путин «не все знает».