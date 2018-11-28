Песков ответил на слова Михалкова о том, что Путин «не все знает»
Президент Владимир Путин имеет всю полноту информации, поскольку получает ее из разных источников, заявил
Президент Владимир Путин имеет всю полноту информации, поскольку получает ее из разных источников, заявил
Говоря о своем отношении к мнению Михалкова, представитель Кремля отметил: «Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и мы его мнение очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради, надо сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого».
Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованному на