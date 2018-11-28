Украина за сутки закрыла въезд 80 россиянам

Источник: Reuters

«За прошлые сутки около 150 иностранцев были не пропущены в Украину. Часть — это потенциальные незаконные мигранты, другая не имела необходимых документов для пересечения границы. Из этих 150 граждан около 80 — граждане России», — заявил Демченко в комментарии агентству «Интерфакс» в среду.

По его словам, большая часть граждан РФ, которым было отказано во въезде, не могла подтвердить цель своей поездки на Украину, другие не смогли предоставить необходимые для въезда на Украину документы. «Также были те, кто до этого незаконно посещал временно оккупированные территории, в связи с чем им запрещен въезд в Украину», — добавил Демченко.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что за последние двое суток 85 граждан России, следовавших из Минска в Киев различными авиакомпаниями, получили отказ во въезде на Украину, в результате чего были вынуждены вернуться в белорусскую столицу. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что граждане РФ, которых не впустили на Украину, «не смогли мотивировать свой приезд», и запрет не связан с введением военного положения.

В среду украинский президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине». Военное положение вводится в нескольких областях Украины на 30 суток. Поводом для принятия такого решения стал инцидент в Керченском проливе, где были задержаны три корабля ВМС Украины.