Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пятнадцать московских ТЦ «заминировали» из-за границы
35 невероятных снимков Земли, которые вы точно не видели
16 фото близнецов, которые никого не оставят равнодушным
Кто ворует деньги РФ миллиардами: Кудрин вслух назвал виновных
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
В Турции прокомментировали инцидент в Керченском проливе
Украина показала, что РФ хозяйка на Азове: эксперт
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
Раскрыты пикантные подробности отношений Краско с 28-летней женой
Оперный певец порвал рот на концерте - фото
Ответ Кремля на слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Сплю с 30 мужчинами: как мигрантка работает в элитном борделе
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
В Норильске йорка сдуло ветром
Кошка стоя просила хозяина не идти на работу
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
15:00 (мск), источник: Интерфакс

Украина за сутки закрыла въезд 80 россиянам

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — За минувшие сутки 80 россиян не смогли попасть на Украину, сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Наверх
Источник: Reuters

«За прошлые сутки около 150 иностранцев были не пропущены в Украину. Часть — это потенциальные незаконные мигранты, другая не имела необходимых документов для пересечения границы. Из этих 150 граждан около 80 — граждане России», — заявил Демченко в комментарии агентству «Интерфакс» в среду.

По его словам, большая часть граждан РФ, которым было отказано во въезде, не могла подтвердить цель своей поездки на Украину, другие не смогли предоставить необходимые для въезда на Украину документы. «Также были те, кто до этого незаконно посещал временно оккупированные территории, в связи с чем им запрещен въезд в Украину», — добавил Демченко.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что за последние двое суток 85 граждан России, следовавших из Минска в Киев различными авиакомпаниями, получили отказ во въезде на Украину, в результате чего были вынуждены вернуться в белорусскую столицу. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что граждане РФ, которых не впустили на Украину, «не смогли мотивировать свой приезд», и запрет не связан с введением военного положения.

В среду украинский президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине». Военное положение вводится в нескольких областях Украины на 30 суток. Поводом для принятия такого решения стал инцидент в Керченском проливе, где были задержаны три корабля ВМС Украины.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
Путин назвал провокацией инцидент в Керченском проливе
Пользователь Сети заметил на семейном фото неожиданного «гостя»
Банки разъяснили, почему блокируют переводы с карты на карту
Путин: у нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас
Бык-гигант стал героем соцсетей (фото)
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Петр Порошенко ввел военное положение на Украине
Спорт
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской "Виктории" из Пльзени на своем поле (1:2), потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ и может не попасть даже в весенние стадии ЛЕ
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Porsche 911: фото, видео (и мы знаем цены в России) В Лос-Анджелесе представили восьмое поколение легендарного спорткара
Кино
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли Актер пожертвовал идеальным прессом, чтобы сыграть незадачливого офисного сотрудника в комедии «Все или ничего»
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Популярные темы на «Детях»
Новый конкурс рассказов. Поиграем? 317
Жалеть и поддерживать влюбленного в тебя мужчину-это как тушить огонь керосином))) 245
Это обидно? 186
Неуверенность в завтрашнем дне. 114
Леди
В чем встречать Новый 2019 год всем знакам зодиака Основное направление для поиска наряда на Новый год 2019 мы тебе уже дали, теперь давай поговорим более конкретно – звезды дают рекомендации каждому знаку зодиака!
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь