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15:05 (мск), источник: Ведомости

Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

По его словам, это «нечистоплотная игра» украинских властей в преддверии выборов.

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9
фотографий
9
фотографий

Президент России Владимир Путин прокомментировал конфликт в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских военных судна. Российский лидер на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» назвал произошедшее провокацией, которая была организована действующей украинской властью и президентом Украины Петром Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе «нечистоплотной игрой» внутри Украины и предлогом для введения военного положения в стране. По версии российского президента, это связано с низким электоральным рейтингом Порошенко.

По его мнению, украинский лидер стремится обострить ситуацию на Украине и создать «непреодолимые препятствия» для своих конкурентов на президентских выборах, запланированных на 31 марта 2019 г.

Путин напомнил, что в 2014 г. из-за ситуации в Крыму и на востоке Украины военное положение украинские власти не вводили. А сейчас, по его словам, такое решение принято из-за «пограничного инцидента, не более того». До этого российский президент публично не комментировал произошедшее.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники с применением силы задержали в Керченском проливе три украинских военных судна (два катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу») и членов их экипажей — всего 24 гражданина Украины (12 из них уже арестованы судом). Трое украинских моряков, получивших ранения при задержании, были доставлены в больницу.

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ФСБ возбудила уголовное дело о нарушении госграницы. Как утверждает российская спецслужба, украинские корабли без предварительного уведомления прошли в территориальные воды России, не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали. ВМС Украины в свою очередь утверждают, что заранее уведомляли российскую сторону, контролирующую Керченский пролив, о движении судов.

В понедельник, 26 ноября, ФСБ опубликовала видеозаписи с показаниями задержанных украинских военных. Один из них — Владимир Лесовой — заявил, что украинские корабли пересекли границу России и сознательно игнорировали запросы об остановке со стороны российских пограничников. По его словам, он осознавал, что действия группировки кораблей носят провокационный характер. Второй, Андрей Драч, который, по информации ФСБ, является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), также признал, что украинские корабли вошли в территориальные воды России. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские моряки давали ложные показания под давлением.

По версии ФСБ, украинские корабли действовали «по прямому указанию киевских властей», а их шаги координировали два сотрудника СБУ. Украинская спецслужба 27 ноября подтвердила присутствие на судах сотрудников военной контрразведки. По заверению СБУ, они всегда сопровождают различные украинские военные подразделения.

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Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

Из-за инцидента в Керченском проливе Порошенко объявил в граничащих с Россией областях военное положение сроком на 30 дней. Изначально он предлагал ввести военное положение на 60 дней, но это потребовало бы переноса выборов. В итоге Порошенко сократил срок вдвое, чтобы «военное положение ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию».

Украинский президент также потребовал от Москвы немедленно освободить украинских военных и передать их Киеву вместе с кораблями. Порошенко говорил, что сразу после инцидента пытался связаться с российским президентом, но тот не ответил на запрос о телефонном разговоре. Как следует из информации на сайте Кремля, 27 ноября Путин обсудил произошедшее в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, дав в разговоре оценку «провокационным действиям украинской стороны». Путин назвал случившееся в Керченском проливе грубым нарушением норм международного права со стороны Украины, а также выразил надежду на то, что Берлин повлияет на украинские власти, говорилось в сообщении Кремля.

Незадолго до выступления Путина на форуме Кремль сообщил, что «в контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента» российский президент обсудил «вопросы стабильности и безопасности в черноморском регионе» с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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