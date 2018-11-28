Путин ответил на вопрос о России после его ухода
Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет!» заявил, что «пока никуда не собирается», отвечая на вопрос о том, какой будет Россия на следующий день после его ухода с поста.
Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет!» заявил, что «пока никуда не собирается», отвечая на вопрос о том, какой будет Россия на следующий день после его ухода с поста.
Президент добавил, что Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми партнерами, в том числе, и с США.
По мнению Путина, страна будет меняться к лучшему при успешной реализации национальных проектов.
«Что касается того, как должна развиваться Россия, я только что об этом говорил… У нас целый ряд национальных проектов, надеюсь, что все они будут реализованы, в меньшей, в большей степени, но это масштабные, очень амбициозные задачи. Если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться, меняться к лучшему», — добавил он.
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