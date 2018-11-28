Путин ответил на вопрос о России после его ухода

Источник: AP 2018

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — сказал Путин, отвечая на вопрос, какой будет Россия на следующий день после его ухода с политической сцены.

Президент добавил, что Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми партнерами, в том числе, и с США.

По мнению Путина, страна будет меняться к лучшему при успешной реализации национальных проектов.

«Что касается того, как должна развиваться Россия, я только что об этом говорил… У нас целый ряд национальных проектов, надеюсь, что все они будут реализованы, в меньшей, в большей степени, но это масштабные, очень амбициозные задачи. Если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться, меняться к лучшему», — добавил он.