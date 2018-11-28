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17:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин пообещал рост пенсий в России

Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что пенсии в стране будут расти. Он назвал этот вопрос «решенным».

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Источник: РИА "Новости"

«Это тема, которая нами всегда обсуждается. Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов накопительных — и частных, и государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды», — сказал президент РФ. Он добавил, что инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления. Президент РФ отметил, что вопросы о накопительной системе, можно обсудить с членами правительства РФ и Центральным банком.

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Ранее Путин во время своего телеобращения в сентябре говорил, что в ближайшие шесть лет пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличиваться в среднем на 1 тыс. рублей в год. Благодаря этому, по словам главы государства, к 2024 году пенсия вырастет с 14 тыс. 144 руб. до 20 тыс. руб. в месяц. Кроме того, он предложил повысить пенсионный возраст.

Позже в сентябре Госдума приняла закон о пенсионной реформе. Согласно ему, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

22 ноября ГД в третьем, окончательном чтении приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Накопительную часть пенсий заморозили в 2014 году, но «заморозку» продляли еще несколько раз. За четыре года «заморозки» российский бюджет сэкономил 2 трлн руб.

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