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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Звонок Трампа обвалил цены на нефть

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью The Washington Post, что специально договаривался с властями Саудовской Аравии, чтобы добиться снижения цен на нефть.

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Источник: Reuters

По словам Трампа, резкое падение цен на нефть — результат его жестких телефонных переговоров с Эр-Риядом. «Цены достигли 82 [долларов] за баррель и должны были подняться до ста долларов. Это было похоже на массовое повышение налогов. Я этого не хотел», — заявил американский лидер.

Как рассказал президент, он в ходе разговора смог договориться об увеличении добычи нефти, благодаря чему цены упали до 52 долларов за баррель.

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«У нас очень важный союзник в Саудовской Аравии. У нас есть союзник с огромными запасами нефти, который, честно говоря, может повышать цены, а я хочу их сдержать», — добавил Трамп.

Президент США уже вынес благодарность за дешевую нефть самому себе в своем микроблоге в Twitter. Падение цен он назвал «налоговыми льготами для всего мира».

Снижение цен на нефть продолжается несколько недель. Эксперты объясняют это неопределенностью вокруг соглашения ОПЕК по сокращению уровня добычи, а также санкциями США в отношении Ирана и наращиванием нефтедобычи в Соединенных Штатах.

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Источник:©РИА "Новости"
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