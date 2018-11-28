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17:51 (мск), источник: Ведомости

Кремль назвал темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Буэнос-Айресе в ходе саммита «Большой двадцатки» обсудят ключевые региональные проблемы и, возможно, инцидент в Керченском проливе, сообщили сегодня в Кремле.

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«Мы уверены, что президенты затронут сирийский конфликт, иранскую ядерную программу, корейскую проблему, не исключено, что и последние события в районе Керченского пролива», — передал «Интерфакс» слова помощника президента Юрия Ушакова. Помимо этого, президенты могут обсудить двустороннюю проблематику — «что можно будет с двух сторон предпринять, чтобы вывести эти отношения из создавшегося тупика и начать поиск путей к их нормализации».

По словам Ушакова, встреча Путина и Трампа на G20 запланирована 1 декабря, а ее содержание и продолжительность будут зависеть только от двух лидеров. «Времени будет вполне достаточно, но президенты сами будут этим временем распоряжаться, и продолжительность беседы будет зависеть от того, какой характер эта беседа примет», — отметил представитель Кремля. Договоренности о совместном заявлении Москвы и Вашингтона по итогам встречи пока нет, сказал Ушаков.

Новость
Трамп не хочет встречаться с Путиным

В Кремле рассчитывают, что в дальнейшем соображения по поводу встречи президентов будут передаваться по официальным каналам, а не через СМИ, заявил помощник президента России.

Накануне Трамп в интервью The Washington Post заявил, что может отменить встречу с Путиным на G20 в Аргентине из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Трамп сказал, что намерен получить «полный отчет» о случившемся. «Это [отчет] и будет определяющим. Может быть, я не буду проводить эту встречу. Мне не нравится агрессия. Я совсем не хочу агрессии», — подчеркнул он.

Незадолго до этого официальный представитель Белого дома подтвердила, что встреча лидеров стран состоится.

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