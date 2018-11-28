Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет»

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18:32 (мск), источник: Коммерсантъ

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Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсант

  • Об инциденте в Керченском проливе: «Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года».

«(Украинские военные корабли.— “Ъ”) не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчание, вообще никак не отвечают».

Такое впечатление, что чего они (украинские власти.— «Ъ») ни сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, — им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь.
  • О долларе: «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов».
  • Об экономике: «Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это».
  • О нефти: «На мой взгляд, где-то в районе $60 (за баррель) — абсолютно приемлемая величина, нас вполне устраивает. Потому что расходную часть бюджета мы формируем из $40 с небольшим».
По поводу сланцевой нефти: у нас не было, нет и, надеюсь, и дальше не будет, во всяком случае у России, не будет цели подорвать чей-то бизнес. В том числе и тех, кто занимается сланцевой нефтью.
  • О пенсиях: «Пенсии будут расти. Это вопрос решенный. Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов накопительных — и частных, и государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось».
  • О торговой войне Китая и США: «Это создает только определенные окна возможностей. США поставляли в огромных количествах, теперь мы будем поставлять. Договорились с китайскими друзьями, что будем поставлять мясо птицы, еще какие-то дополнительные товары».
  • О США: «Америка — тоже великая страна. Триста с лишним миллионов человек, крупнейшая экономика мира. Единственная пока универсальная резервная валюта — доллар».
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