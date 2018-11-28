Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет»

Такое впечатление, что чего они (украинские власти.— «Ъ») ни сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, — им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь.