Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет»
Главное.
Главное.
«(Украинские военные корабли.— “Ъ”) не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчание, вообще никак не отвечают».
Такое впечатление, что чего они (украинские власти.— «Ъ») ни сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, — им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь.
По поводу сланцевой нефти: у нас не было, нет и, надеюсь, и дальше не будет, во всяком случае у России, не будет цели подорвать
чей-тобизнес. В том числе и тех, кто занимается сланцевой нефтью.