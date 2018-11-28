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28 ноября, источник: ТАСС

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

«Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством (далее — имена выдающихся деятелей)», — говорится в документе.

Отмечается, что целью является увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

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Устанавливается, что присвоение географическим объектам имен выдающихся деятелей осуществляется президентом России по представлению правительства.

Отмечается, что предложения о присвоении имен в правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения.

Согласно указу, присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не будет являться составной частью установленного наименования географического объекта, а присвоение имени деятеля «не повлечет за собой изменения установленного наименования географического объекта».

«Великие имена России»

Конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей начался 11 октября и продлится до 30 ноября. Результаты планируется подвести 5 декабря.

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Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект реализовывается в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений, отмечают организаторы. Жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. В качестве претендентов на предыдущих этапах конкурса предложены имена Георгия Жукова, Дмитрия Менделеева, Петра I, Андрея Туполева, Михаила Ломоносова.

Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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