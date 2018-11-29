Росреестр ликвидирует кадастровые комиссии оценки

Источник: Агентство «Москва»

«Граждане часто жалуются: “У меня одна стоимость, а схожий земельный участок через дорогу имеет другую”. Это бывает, потому что в ряде случаев не учитывается, например, наличие охранной зоны. Один сосед исправил стоимость через комиссию при Росреестре или через суд, второй этого не сделал. Мы предлагаем это устранить», — пояснила Абрамченко.

В Росреестре намерены отказаться от услуг комиссий и рассматривать обращения собственников в индивидуальном порядке. Для этого уже подготовлен проект закона, предусматривающий составление отдельных отчетов на жилые здания и садовые участки. Кроме того, в документе предложено пересматривать кадастровую стоимость объектов на всей территории России каждые четыре года.