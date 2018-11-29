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08:42 (мск), источник: Известия

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Новым президентом Грузии, по данным экзитполов, стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта».

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Источник: Известия

Эксперты рассказали «Известиям», что новый президент может пойти на сближение с Россией.

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«В случае с Саломе Зурабишвили больше шансов, что она сделает первый шаг навстречу и встретится, например, с президентом России Владимиром Путиным», — сообщил депутат от парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

Кроме того, эксперты отмечают, что победа Зурабишвили, которая в свое время открыто критиковала президента Михаила Саакашвили, сигнализирует, что общество не хочет возвращаться к временам лидера «революции роз», правление которого привело к ряду конфликтов, в том числе и с Россией.

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