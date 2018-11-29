Биометрия покрылась гостайной
Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ.
Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ.
ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан. Речь идет о криптографической защите на уровне гостайны, а необходимого российского оборудования для этого нет. Банкиры подтверждают наличие проблем, но в ФСБ смягчать требования не планируют. Впрочем, санкции от силовиков участникам рынка не грозят — согласовывать все вопросы с ФСБ придется регулятору, иначе сбор данных просто остановится.
На прошедшем
Но банкиры подтверждают, что выполнить требования ФСБ не могут. «Чтобы шифровать направляемые в единую биометрическую систему (ЕБС) собранные образы, необходимо интегрировать в системы специальное оборудование (HSM-модуль), а после этого получить ключи сертификатов электронной подписи класса КВ», — отметил собеседник «Ъ» в крупном банке.
Ключи класса КВ выпускает только ФГУП НИИ «Восход», а порядок выдачи ключей утвердили лишь в середине октября. Как сообщили «Ъ» в «Ростелекоме», «Восход» обладает нужным количеством ключей. «Однако методики корректного встраивания HSM нет, после интеграции модуля нужно получить заключение ФСБ, — отмечает собеседник “Ъ” в другом крупном банке.— Но без методики получить заключение ФСБ нереально». По данным «Ростелекома», внедрение HSM идет в 26 банках, но нигде не закончено.
ЦБ готов предложить банкам несколько вариантов решений по информбезопасности при сборе биометрии. Как пояснил «Ъ» Артем Сычев, в настоящее время есть стандартизированное решение, которое отвечает требованиям информационной безопасности для подключения к ЕБС. «Часть кредитных организаций уже его внедрила, а часть находится в процессе, — отметил он.— Банк России совместно с ФСБ также проработал вариант облачного решения и типового решения по подключению банков к ЕБС с выполнением всех необходимых требований». По его словам, вариант облачного и типового решения по подключению банков к ЕБС является дополнительным и разрабатывается в целях снижения издержек банков. Выполнить требования по информационной безопасности банки должны к концу 2019 года, отметил господин Сычев.
Впрочем, с предлагаемыми ЦБ решениями все непросто, отмечают эксперты. По словам собеседников «Ъ» в банках, уже работающих по стандартному решению, шифрования по классу КВ нет — биометрия отправляется по шифрованному каналу, но без дополнительного шифрования на уровне КВ. Типовое решение «Ростелекома», по которому коммерческое предложение было направлено банкам несколько дней назад, еще не сертифицировано. В «Ростелекоме» «Ъ» сообщили, что их типовое решение согласовано с ФСБ и предусматривает наличие шифрования класса КВ. Облачное решение и вовсе находится на стадии проработки. «Будет несколько поставщиков облачного решения, — отмечают в “Ростелекоме”.— Мы уже согласовали с ЦБ и ФСБ архитектуру облачного решения и дорожную карту по его реализации».
Банки готовы выполнить требования ФСБ, когда появится хоть одно полноценное решение. В
Впрочем, санкций со стороны ФСБ банкам опасаться не стоит. «ФСБ не является регулятором для кредитных организаций, его сотрудники не могут выйти в банк с проверкой, — отмечает консультант по
Вероника Горячева