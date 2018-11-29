Еще два региона готовятся к отставкам

В ближайшее время в отставку могут уйти еще несколько глав регионов. По сведениям источников «Ъ», среди потенциальных отставников губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко. Первый руководит регионом 14 лет, второй — 24 года, при этом срок полномочий обоих далек до завершения: 2021 и 2022 год соответственно. Политолог Ростислав Туровский заявил «Ъ», что ситуация в Белгородской и Ульяновской областях кардинально различается.

Сергей Морозов — один из оставшихся старожилов губернаторского корпуса, который участвовал в выборах до их отмены в 2005 году и после возвращения в 2012 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2004 года, когда первый раз выиграл выборы. До этого господин Морозов занимал пост мэра Димитровграда. В 2006 и 2011 годах Сергея Морозова президент переназначал на губернаторский пост, в 2016 году он выиграл выборы, набрав 54% голосов (полномочия истекают в 2021 году).

Выборы в заксобрание 9 сентября по партспискам выиграла КПРФ, которая набрала 36,24% голосов. Единороссы, список которых возглавлял Сергей Морозов, набрали 33,96%. Источник «Ъ» говорит, что о возможном уходе господина Морозова «разговоры ведутся в течение нескольких месяцев, однако ситуация остается прежней из-за поддержки губернатора в федеральном центре».

Господин Морозов известен экзотическими инициативами: он объявил регион родиной Колобка, в области учрежден «День зачатия», в который сокращены рабочие часы. В рейтинге фонда «Петербургская политика» Ульяновская область отнесена к регионам с пониженной устойчивостью. По сведениям «Ъ», пост губернатора Ульяновской области может занять глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. Как сообщил «Ъ» источник, близкий к руководству Ульяновской области, смену губернатора в регионе ждут «в ближайшие несколько месяцев» и господин Уйба является одним из наиболее вероятных кандидатов на этот пост. При этом, как отметил еще один источник, для Владимира Уйбы губернаторский пост может стать «билетом в один конец»: «Сейчас он практически параллельный министр здравоохранения РФ, управляет всей ядерной медициной, понимает в том, чем занимается уже 15 лет. Но если он займет пост губернатора, это будет сфера деятельности, в которой он не очень разбирается, и я назвал бы такое развитие событий понижением в должности. Тут трудно верить в его успех: Ульяновская область — регион крайне тяжелый, “красный”. Далее Уйба, пожалуй, может разве что уйти на пенсию».

Господин Уйба отвечает за строительство «федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде». В администрации ульяновского губернатора «Ъ» сообщили, что господин Уйба сегодня приезжает в область и «будет обсуждать ход окончания строительства» с Сергеем Морозовым. Предполагается, что на открытие центра должен приехать премьер Дмитрий Медведев, однако сроки визита неизвестны. Источник «Ъ» сообщил, что на предприятии «активно готовятся к приезду высоких гостей, чуть ли траву не красят».

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В пресс-службе ФМБА заявили, что Владимир Уйба недоступен для комментариев, «так как летит в Димитровград на еженедельное совещание». Счетная палата РФ 2 ноября озвучила свои претензии к строительству центра радиологии (для реализации проекта по строительству между ФМБА и предприятием было заключено пять госконтрактов на общую сумму более чем в 20 млрд руб.). Аудиторы заявили, что выявили нарушения, допущенные при строительстве и осуществлении строительного контроля. Владимир Уйба на коллегии СП пообещал, что центр будет сдан до конца 2018 года, отметив, что пациенты начнут поступать на лечение только после того, как будет закончено лицензирование центра.

Первый секретарь ульяновского обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный сказал «Ъ», что «кресло под губернатором шатается, никто этого не скрывает, об этом говорят и результаты последних выборов». «Но я не верю, что Уйба может быть преемником, не тот масштаб и не та сфера деятельности», — считает коммунист. «Я впервые об этом слышу, ничего об этом не знаю. Но я думаю, что для заявлений о неустойчивости губернатора нет никаких оснований», — сказал «Ъ» руководитель регионального исполкома «Единой России» Константин Долгов.

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В Белгородской области активно обсуждается возможность ухода правящего регионом с 1993 года губернатора Евгения Савченко «уже в декабре». В сентябре 2017 года, после уверенного избрания (62,3%) на очередной срок, господин Савченко встречался с Владимиром Путиным и заявил ему, что выходит на «пятилетний финиш», то есть на свой последний срок. Курирующая политический блок вице-губернатор Ольга Павлова сказала «Ъ», что «не может никак реагировать на такую глупость», как слухи о досрочной отставке главы региона. «Никаких предпосылок к этому нет. Два дня назад Белгородская область заняла первое место в стране по уровню зрелости проектного управления. Днем ранее она была признана лучшей в России по качеству работы исполнительной власти. При такой оценке работы на федеральном уровне я не очень понимаю, на каком основании идут эти слухи», — сказала госпожа Павлова.

Политолог Ростислав Туровский заявил «Ъ», что ситуация в Белгородской и Ульяновской областях кардинально различается. «В Ульяновской области протестные настроения вышли из-под контроля властей, на выборах в заксобрание первое место получила КПРФ. Замена (главы региона.— “Ъ”) возможна и в контексте подготовки к думским выборам 2021 года», — говорит он. В Белгородской области, по мнению господина Туровского, возможна «плановая замена по возрасту» (Евгению Савченко 68 лет). «Но она должна быть хорошо продумана, не должна нанести ущерб социально-политической стабильности, которая есть при Евгении Савченко», — сказал «Ъ» эксперт.