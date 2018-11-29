Еще два региона готовятся к отставкам
Сергей Морозов и Евгений Савченко могут уйти досрочно.
Сергей Морозов и Евгений Савченко могут уйти досрочно.
В ближайшее время в отставку могут уйти еще несколько глав регионов. По сведениям источников «Ъ», среди потенциальных отставников губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко. Первый руководит регионом 14 лет, второй — 24 года, при этом срок полномочий обоих далек до завершения: 2021 и 2022 год соответственно. Политолог Ростислав Туровский заявил «Ъ», что ситуация в Белгородской и Ульяновской областях кардинально различается.
Сергей Морозов — один из оставшихся старожилов губернаторского корпуса, который участвовал в выборах до их отмены в 2005 году и после возвращения в 2012 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2004 года, когда первый раз выиграл выборы. До этого господин Морозов занимал пост мэра Димитровграда. В 2006 и 2011 годах Сергея Морозова президент переназначал на губернаторский пост, в 2016 году он выиграл выборы, набрав 54% голосов (полномочия истекают в 2021 году).
Выборы в заксобрание 9 сентября по партспискам выиграла КПРФ, которая набрала 36,24% голосов. Единороссы, список которых возглавлял Сергей Морозов, набрали 33,96%. Источник «Ъ» говорит, что о возможном уходе господина Морозова «разговоры ведутся в течение нескольких месяцев, однако ситуация остается прежней
Господин Морозов известен экзотическими инициативами: он объявил регион родиной Колобка, в области учрежден «День зачатия», в который сокращены рабочие часы. В рейтинге фонда «Петербургская политика» Ульяновская область отнесена к регионам с пониженной устойчивостью. По сведениям «Ъ», пост губернатора Ульяновской области может занять глава Федерального
Господин Уйба отвечает за строительство «федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде». В администрации ульяновского губернатора «Ъ» сообщили, что господин Уйба сегодня приезжает в область и «будет обсуждать ход окончания строительства» с Сергеем Морозовым. Предполагается, что на открытие центра должен приехать премьер Дмитрий Медведев, однако сроки визита неизвестны. Источник «Ъ» сообщил, что на предприятии «активно готовятся к приезду высоких гостей, чуть ли траву не красят».
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Первый секретарь ульяновского обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный сказал «Ъ», что «кресло под губернатором шатается, никто этого не скрывает, об этом говорят и результаты последних выборов». «Но я не верю, что Уйба может быть преемником, не тот масштаб и не та сфера деятельности», — считает коммунист. «Я впервые об этом слышу, ничего об этом не знаю. Но я думаю, что для заявлений о неустойчивости губернатора нет никаких оснований», — сказал «Ъ» руководитель регионального исполкома «Единой России» Константин Долгов.
В Белгородской области активно обсуждается возможность ухода правящего регионом с 1993 года губернатора Евгения Савченко «уже в декабре». В сентябре 2017 года, после уверенного избрания (62,3%) на очередной срок, господин Савченко встречался с Владимиром Путиным и заявил ему, что выходит на «пятилетний финиш», то есть на свой последний срок. Курирующая политический блок
Политолог Ростислав Туровский заявил «Ъ», что ситуация в Белгородской и Ульяновской областях кардинально различается. «В Ульяновской области протестные настроения вышли
Иван Синергиев, Валерия Мишина, Сергей Титов, Ульяновск; Всеволод Инютин, Андрей Перцев