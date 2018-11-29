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07:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал

Бывший участник шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» на условиях анонимности назвал сумму, которая гарантирует выход в финал на этапе кастинга. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».

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По его словам, ему предложили купить участие и «ведение» в проекте сразу после подписания соглашения о неразглашении информации. В четвертом сезоне стоимость выхода в финал составляла 450 тысяч рублей. Экстрасенс предположил, что сейчас сумма за услугу, скорее всего, увеличилась.

Участник четвертого сезона пояснил, что вложенные деньги впоследствии окупаются, поскольку попадание в шоу гарантирует хороший заработок в будущем. Он подчеркнул, что организаторы шоу осознавали, сколько денег зарабатывают экстрасенсы на фанатах шоу.

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Источник признался, что всех участников «ведут» редакторы, которые дозировано сообщают им добытую продюсерами информацию. «Я не берусь сказать, были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, но там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего», — отметил он.

«Битва экстрасенсов» выходит на российском телевидении с 2007 года. К 2018-му вышло 19 сезонов шоу. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. В 2017-м «Битва экстрасенсов» получила антипремию за популяризацию лженауки от министерства образования и науки. Попытки участников пройти независимые испытания и получить премию Гудини за демонстрацию паранормальных способностей в условиях корректно поставленного эксперимента не заканчивались успешно.

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