Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал

По его словам, ему предложили купить участие и «ведение» в проекте сразу после подписания соглашения о неразглашении информации. В четвертом сезоне стоимость выхода в финал составляла 450 тысяч рублей. Экстрасенс предположил, что сейчас сумма за услугу, скорее всего, увеличилась.

Участник четвертого сезона пояснил, что вложенные деньги впоследствии окупаются, поскольку попадание в шоу гарантирует хороший заработок в будущем. Он подчеркнул, что организаторы шоу осознавали, сколько денег зарабатывают экстрасенсы на фанатах шоу.

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Источник признался, что всех участников «ведут» редакторы, которые дозировано сообщают им добытую продюсерами информацию. «Я не берусь сказать, были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, но там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего», — отметил он.