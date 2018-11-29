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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Россия внедрит новую систему для охраны морских рубежей в районе Крыма

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Россия в Крыму начинает использовать автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ, сообщил информированный собеседник «Интерфакса».

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Источник: РИА "Новости"

«Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля “Рубеж”. Эта работа ведется», — сказал собеседник.

По его словам, это новая система, которой раньше в Крыму не было.

Согласно открытым данным, система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

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«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.

Накануне стало известно, что Россия усилит ПВО Крыма еще одним комплексом С-400. До этого в Крыму были развернуты три дивизиона С-400 — в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

Ранее российские военные заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз. Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе — соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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