СМИ узнали детали готовящейся встречи Путина и Трампа

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При этом «Интерфаксу» информированный источник в Вашингтоне рассказал, что переговоры намечены по московскому времени на 18.00, когда в Аргентине будет около 12.00.

На встречу Путина и Трампа отводится чуть более двух часов, отмечает собеседник «РИА Новости». По данным источника «Интерфакса», переговоры двух президентов будут длиться «более часа, возможно, два». Агентство Reuters не уточнило длительность встречи. Пока на сайте Кремля нет данных о встрече Путина и Трампа. В анонсе визита российского президента в Аргентину указано лишь то, что у него намечены двусторонние переговоры «с лидерами ряда стран».

Формат встречи Путин и Трамп будут определять сами, говорит собеседник «Интерфакса». По его словам, они могут как провести встречу наедине с переводчиками, так и пригласить к себе некоторых членов делегаций. Источник «РИА Новости» отметил, что президенты проведут переговоры в отеле Park Hyatt Buenos Aires.

Несмотря на то, что эта встреча еще не состоялась, Россия и США уже начинают планировать возможность будущих переговоров, написал «Коммерсантъ» в четверг. В первом полугодии 2019 г. Путин может посетить Вашингтон, а потом Трамп приехать в Москву, рассказал газете об одном из возможных вариантов источник, близкий к госдепартаменту США. Собеседник издания в Кремле подчеркнул, что пока определенных решений нет, но не исключил, что вариант с визитом президента России в США и американского президента в Москву может состояться.

Возможность переговоров Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине осенью анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Потом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила с официальным заявлением о встрече. О готовящихся переговорах лидеров России и США в Аргентине рассказывал также министр иностранных дел России Сергей Лавров, советник американского президента Джон Болтон и помощник российского президента Юрий Ушаков.

27 ноября Трамп пригрозил отменить встречу из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских корабля с 24 моряками. «Мне не нравится агрессия. Я совсем не хочу агрессии», — заявил Трамп в интервью The Washington Post. В свою очередь Песков отметил, что Кремль исходит из того, что встреча лидеров России и США все же пройдет. Сам Путин на форуме «Россия зовет» заявил, что надеется на встречу с Трампом в Аргентине. «Насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно. Надо найти точки соприкосновения», — сказал российский президент (цитата по ТАСС).