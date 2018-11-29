Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ объяснил причину вторжения в РФ
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей
Редкий «синдром Спящей красавицы» заставляет студентку спать месяцами
Кто ворует деньги РФ миллиардами: Кудрин вслух назвал виновных
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Украина отменила указ о военном положении
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Ученые выделили пять типов алкоголиков
«Пошел вон, не буду принимать!»: врач отказала пациенту в приеме
23-летняя миллионерша ищет парня за 5 млн в год - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Путин подписал закон о введении нового налога
В России вводят новую наклейку на авто — с буквой «А»
Lada XRAY теперь стоит дешевле «Весты»
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
11:25 (мск), источник: Ведомости

СМИ узнали детали готовящейся встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет на полях саммита G20 в Аргентине в субботу, 1 декабря, в 17.30 по московскому времени, а по местному — в 11.30. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций, а также Reuters со ссылкой на документы Кремля. При этом «Интерфаксу» информированный источник в Вашингтоне рассказал, что переговоры намечены по московскому времени на 18.00, когда в Аргентине будет около 12.00.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

При этом «Интерфаксу» информированный источник в Вашингтоне рассказал, что переговоры намечены по московскому времени на 18.00, когда в Аргентине будет около 12.00.

На встречу Путина и Трампа отводится чуть более двух часов, отмечает собеседник «РИА Новости». По данным источника «Интерфакса», переговоры двух президентов будут длиться «более часа, возможно, два». Агентство Reuters не уточнило длительность встречи. Пока на сайте Кремля нет данных о встрече Путина и Трампа. В анонсе визита российского президента в Аргентину указано лишь то, что у него намечены двусторонние переговоры «с лидерами ряда стран».

Новость
Путин: у нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас

Формат встречи Путин и Трамп будут определять сами, говорит собеседник «Интерфакса». По его словам, они могут как провести встречу наедине с переводчиками, так и пригласить к себе некоторых членов делегаций. Источник «РИА Новости» отметил, что президенты проведут переговоры в отеле Park Hyatt Buenos Aires.

Несмотря на то, что эта встреча еще не состоялась, Россия и США уже начинают планировать возможность будущих переговоров, написал «Коммерсантъ» в четверг. В первом полугодии 2019 г. Путин может посетить Вашингтон, а потом Трамп приехать в Москву, рассказал газете об одном из возможных вариантов источник, близкий к госдепартаменту США. Собеседник издания в Кремле подчеркнул, что пока определенных решений нет, но не исключил, что вариант с визитом президента России в США и американского президента в Москву может состояться.

Возможность переговоров Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине осенью анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Потом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила с официальным заявлением о встрече. О готовящихся переговорах лидеров России и США в Аргентине рассказывал также министр иностранных дел России Сергей Лавров, советник американского президента Джон Болтон и помощник российского президента Юрий Ушаков.

27 ноября Трамп пригрозил отменить встречу из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских корабля с 24 моряками. «Мне не нравится агрессия. Я совсем не хочу агрессии», — заявил Трамп в интервью The Washington Post. В свою очередь Песков отметил, что Кремль исходит из того, что встреча лидеров России и США все же пройдет. Сам Путин на форуме «Россия зовет» заявил, что надеется на встречу с Трампом в Аргентине. «Насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно. Надо найти точки соприкосновения», — сказал российский президент (цитата по ТАСС).

Первое общение Путина и Трампа прошло на саммите G20 летом 2017 г. Этим летом они также провели полноформатную встречу в Хельсинки.

 Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
Самолеты «Ту» почти перестали возить пассажиров
В Грузии огласили результаты президентских выборов
Непобедимая россиянка вернется в UFC
Квентин Тарантино впервые женился
Главные законы декабря, которые отразятся на жизни россиян
СП: 8,4 млрд рублей на охрану Байкала потрачены впустую
Навсегда изменившуюся Землю сняли с высоты птичьего полета
Гигантский петух стал новым героем соцсетей (видео)
Спорт
Первая за 14 лет победа в ЛЧ оставила «Локомотиву» шанс на весну «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы D с 3 очками в активе, «Галатасарай» идет третьим с 4 очками
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Soul: мировая премьера самого веселого Kia (фото) Продажи третьего поколения Soul начнутся уже в 2019 году
Кино
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова Артистки не хотят, чтобы «Прямой эфир» продолжал выходить на ТВ
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
8 идей для модного окрашивания в 2019 году Заглянуть в будущее можно прямо сейчас: модными в 2019 году будут пастельные тона, и даже цветное окрашивание чуть снизит свою громкость.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь