Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушка моряка ВМСУ исчезла после рассказа об инструкциях Киева
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей
Редкий «синдром Спящей красавицы» заставляет студентку спать месяцами
Привычную для россиян традицию иностранцы назвали дикостью
Как выглядит одна из главных здравниц после долгих лет разрухи
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
Климкин прогнозирует отсечение Юга Украины
Украина отменила указ о военном положении
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
23-летняя миллионерша ищет парня за 5 млн в год - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Бывшая модель без стеснения показала себя после отказа от диет
Самые «грязные» фрукты по доле вредных веществ
Оружие будущего принято на вооружение армии России (фото)
35 снимков Земли, которые вы точно не видели
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Названы лучшие места России для переезда
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
10:57 (мск), источник: RTVi

В Грузии на президентских выборах победила Саломе Зурабишвили

На президентских выборах в Грузии победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. После обработки 100% бюллетеней, она набрала 59,52% голосов. Об этом 29 ноября сообщается на сайте Центризбиркома страны.

Наверх
Источник: Reuters

Член оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов. Явка на выборах составила 56,23%.

В первом туре выборов, который прошел 28 октября, не удалось определить президента, потому что ни один из 25 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Зурабишвили получила 38,6% голосов, а Вашадзе — 37,7%.

Новость
США построят в Грузии аэродром подскока

27 ноября штаб Вашадзе сообщил о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса. По мнению оппозиции, избирательные списки могли сфальсифицировать. Наблюдатели сравнили списки с первого и второго тура и заметили, что во втором появились 11 тысяч новых имен.

После этого в день голосования председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе рассказал журналистам, что обстановка на выборах спокойная, а серьезных нарушений замечено не было.

Саломе Зурабишвили поддерживала правящая партия страны «Грузинская мечта» во главе с бизнесменом и бывшим премьером Бидзиной Иванишвили.

Во время предвыборной кампании Зурабишвили обвинили в «пророссийской позиции» после ее высказываний по поводу августовской войны 2008 года. В комментариях журналистам она заявила, что Грузия спровоцировала новую волну конфликта, когда военными методами ответила на «российскую провокацию».

Зурабишвили в прошлом занимала пост главы Министерства иностранных дел, а также работала чрезвычайным и полномочным послом Грузии во Франции.

Для Грузии это последние прямые выборы президента. В 2017 году в стране приняли новую Конституцию, по которой следующего президента в 2024 году будет выбирать специальная избирательная комиссия из 300 делегатов.

Читайте также: В Грузии сотням тысяч граждан обещают списать долги

В Грузии заканчивается подсчет бюллетеней: Саломе Зурабишвили уверенно побеждает
Во время загрузки произошла ошибка.
06:42 (мск)© Ньюстюб
 Исследование по запросу СК России показало, что интернет не влияет на суициды и преступления среди подростков
В Израиле нашли каменную маску возрастом около девяти тысяч лет
Непобедимая россиянка вернется в UFC
Квентин Тарантино впервые женился
Главные законы декабря, которые отразятся на жизни россиян
СП: 8,4 млрд рублей на охрану Байкала потрачены впустую
Навсегда изменившуюся Землю сняли с высоты птичьего полета
Гигантский петух стал новым героем соцсетей (видео)
Спорт
Первая за 14 лет победа в ЛЧ оставила «Локомотиву» шанс на весну «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы D с 3 очками в активе, «Галатасарай» идет третьим с 4 очками
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Soul: мировая премьера самого веселого Kia (фото) Продажи третьего поколения Soul начнутся уже в 2019 году
Кино
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова Артистки не хотят, чтобы «Прямой эфир» продолжал выходить на ТВ
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Популярные темы на «Детях»
Семейная жизнь 319
Мытье посуды важнее, чем вы думаете 218
Когда желания не совпадают с возможностями 189
Повышение иммунитета 162
Леди
8 идей для модного окрашивания в 2019 году Заглянуть в будущее можно прямо сейчас: модными в 2019 году будут пастельные тона, и даже цветное окрашивание чуть снизит свою громкость.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь