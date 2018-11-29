В Грузии на президентских выборах победила Саломе Зурабишвили

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Член оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов. Явка на выборах составила 56,23%.

В первом туре выборов, который прошел 28 октября, не удалось определить президента, потому что ни один из 25 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Зурабишвили получила 38,6% голосов, а Вашадзе — 37,7%.

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27 ноября штаб Вашадзе сообщил о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса. По мнению оппозиции, избирательные списки могли сфальсифицировать. Наблюдатели сравнили списки с первого и второго тура и заметили, что во втором появились 11 тысяч новых имен.

После этого в день голосования председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе рассказал журналистам, что обстановка на выборах спокойная, а серьезных нарушений замечено не было.

Саломе Зурабишвили поддерживала правящая партия страны «Грузинская мечта» во главе с бизнесменом и бывшим премьером Бидзиной Иванишвили.

Во время предвыборной кампании Зурабишвили обвинили в «пророссийской позиции» после ее высказываний по поводу августовской войны 2008 года. В комментариях журналистам она заявила, что Грузия спровоцировала новую волну конфликта, когда военными методами ответила на «российскую провокацию».

Зурабишвили в прошлом занимала пост главы Министерства иностранных дел, а также работала чрезвычайным и полномочным послом Грузии во Франции.

Для Грузии это последние прямые выборы президента. В 2017 году в стране приняли новую Конституцию, по которой следующего президента в 2024 году будет выбирать специальная избирательная комиссия из 300 делегатов.