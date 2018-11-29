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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп поинтересовался, предупреждала ли Украина Россию перед проходом судов

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post задал риторический вопрос: предупреждала ли Украина российскую сторону перед тем, как пересечь временно закрытую границу в Керченском проливе.

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Источник: Reuters
Был вопрос — было ли предупреждение? Они (украинские судна.— «Ъ») дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю.
Дональд Трамп
президент США

25 ноября в Керченском проливе Россия задержала три украинских корабля. При этом были ранены три моряка Украины. 28 ноября суд Симферополя арестовал всех украинских военных.

Киев считает незаконными действия Москвы и ссылается на соглашение с Россией, гарантирующее свободу судоходства как в проливе, так и в Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко ввел в 10 регионах страны военное положение сроком на 30 дней.

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Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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