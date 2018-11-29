Трамп поинтересовался, предупреждала ли Украина Россию перед проходом судов

Был вопрос — было ли предупреждение? Они (украинские судна.— «Ъ») дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю.
Дональд Трамппрезидент США
25 ноября в Керченском проливе Россия задержала три украинских корабля. При этом были ранены три моряка Украины. 28 ноября суд Симферополя арестовал всех украинских военных.
Киев считает незаконными действия Москвы и ссылается на соглашение с Россией, гарантирующее свободу судоходства как в проливе, так и в Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко ввел в 10 регионах страны военное положение сроком на 30 дней.
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