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12:35 (мск), источник: РИА Новости

США подтвердили встречу Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вашингтон подтвердил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

«Все это состоится на полях саммита (G20 — ред.), до закрытия саммита, до третьего рабочего заседания, поэтому временные рамки будут достаточно жесткие. Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», — отметил он.

По словам Пескова, Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но важно вести диалог.

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«Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двухсторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам», — подчеркнул пресс-секретарь.

Как рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций, Путин и Трамп встретятся в отеле Рark Hyatt Buenos Aires.

Президенты обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести отношения стран из тупика, начать поиск путей к их нормализации, рассказал накануне помощник Путина Юрий Ушаков.
В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на повестке — вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.

Предыдущая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

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