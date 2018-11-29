Украина попросит закрыть Босфор для российских кораблей

Источник: AFP 2018

«Я как командующий Военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина, — передает УНИАН слова Воронченко. — В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно — 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права».

Согласно конвенции Монтре 1936 г. о статусе черноморских проливов, над проливами Босфор и Дарданеллы восстановлен суверенитет Турции, но при этом торговые суда всех стран сохраняют свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.

Черноморские державы, к которым относится и Россия, могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления властей Турции.

Статья 19 конвенции лишает права прохода через проливы военные корабли «всякой воюющей державы».

25 ноября, российские пограничники с применением силы задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля (два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу») и членов их экипажей — всего 24 гражданина Украины. Затем они были арестованы судом. Трое украинских моряков получили ранения при задержании.

ФСБ возбудила уголовное дело о нарушении госграницы. Как утверждает российская спецслужба, украинские корабли без предварительного уведомления прошли в территориальные воды России, не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали. ВМС Украины утверждают, что заранее уведомляли российскую сторону, контролирующую Керченский пролив, о движении судов. С 28 ноября на части территории Украины введено военное положение.

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