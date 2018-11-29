Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жесткая позиция Меркель по инциденту в Керчи: разговор с Путиным
В России построили кран, который может заменить вертолёт
Почему Трамп боится рукопожатий, а Диаз — дверных ручек
Россия дала обещание Украине после инцидента в Керченском проливе
Как выглядит одна из главных здравниц после долгих лет разрухи
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
Украина отменила указ о военном положении
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Роковая Паулина Андреева на съемках «Любовниц»: первые кадры
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС
Акинфееву и Игнашевичу устроят прощальный матч за сборную России
10 главных разочарований первого круга РПЛ
Бывшая модель без стеснения показала себя после отказа от диет
Самые «грязные» фрукты по доле вредных веществ
Захваченный моряк ВСУ дал словесный отпор ФСБ на допросе - СМИ
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Названа самая популярная у россиян порода кошек
Мужчина украл у собаки вкусняшку (видео)
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
14:49 (мск), источник: Ведомости

Что общего у нового президента Грузии с Францией и как она относится к Путину

Эти президентские выборы в Грузии были особенными. За пост сражались бывшие граждане Франции и России.

Наверх
Источник: AFP 2018

Этот президент будет первым, кто проработает не пять, а шесть лет, и последним избранным напрямую народом — следующего назначат выборщики. Наконец, впервые борьба дошла до второго тура. Двое из 25 кандидатов шли в первом раунде ноздря в ноздрю: 66-летнея Саломе Зурабишвили получила 38,64%, а 60-летней Григола Вашадзе — 37,74%.

Во втором туре победу одержала Зурабишвили. По данным Центризбиркома Грузии, за нее проголосовал 1,1 млн грузинов, 59,5% от пришедших на выборы. Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Вашадзе является сторонником бывшего президентом страны Михаила Саакашвили.

Президент в Грузии — теперь фигура скорее символическая, а реальная власть в руках премьер-министра. Но у президента есть политическое влияние, что важно в преддверии выборов в парламент в 2020 г.

Зурабишвили не раз доказывала, что умеет отстаивать свои интересы даже, если все против нее.

Почему Зурабишвили не говорила по-французски

«Я родилась во Франции, так что правильно говорить, что я не иммигрантка, я настоящая француженка, как повторяла моя мать», — рассказывала Зурабишвили радио France Inter. Один ее дед был инициатором строительства морского порта в городе Поти и Грузинской железной дороги. Другой входил в правительство Грузинской демократической республики, основанной после октябрьской революции. В 1921 г. оба бежали из Грузии при приближении Красной Армии.

Читайте также
США построят в Грузии аэродром подскока

Ее мать родилась в Стамбуле и оказалась во Франции в 4 года. Отец, Леван Зурабишвили, родился в Тбилиси, а в 14 лет попал в Париж. Он прошел путь от инженера до топ-менеджера автокомпании Simca (позже — Chrysler France), но известен прежде всего как человек, сплотивший местную диаспору и долгое время бывший председателем грузинского общества во Франции. Под влиянием отца Зурабишвили ходила на антисоветские митинги и переводила статьи диссидентов.

В доме говорили на грузинском, так что поступив в первый класс, она не могла связать на французском и двух слов. Это не помешало ей стать по итогам года лучшей ученицей. Сейчас она полиглот, говорит на грузинском, французском, итальянском, английском, может объясниться немецком. Понимает по-русски. «Мой отец твердил, что нужно знать язык противника», — шутит новый президент Грузии (цитата по газете Libération).

Источник: Reuters

Получив в 1972 г. диплом Института политических исследований Парижа (Sciences Po), Зурабишвили отправилась в Нью-Йорк. Там она окончила Русский институт Колумбийского университета (США) и решила стать дипломатом. Для этого она вернулась во Францию и на собеседовании в МИД говорила, что любит путешествовать и мечтает когда-нибудь стать послом какой-либо страны в Грузии. Но карьера ее началась с более скромной должности — третий секретарь посольства Франции в Риме. Там 22-летняя Зурабишвили познакомилась с первым мужем, который родился в Иране в браке грузина и украинки.

Зурабишвили обвиняют в том, что она далека от проблем своей родины. Первого грузина-неиммигранта она увидела только в 8 лет, когда в Париже гастролировал грузинский балет и артисты втайне ходили в гости к местной диаспоре, рассказывала она The Washington Post.

В Грузии она впервые побывала в 34 года. К тому моменту она уже была сотрудником посольства Франции в Вашингтоне, но взяла отпуск, чтобы сопровождать мать в поездке на родину.

К этому времени ее брак начал трещать по швам. Как объясняла Зурабишвили, с мужем они оказались слишком разными людьми, даже дочь и сын не смогли удержать их от развода. Сразу после которого она в 1989 г с детьми на три года уехала в посольство в Чад. По возвращении вышла замуж второй раз за грузинского диссидента Джанри Кашия, журналиста и философа. Его она называла самой большой любовью своей жизни. Он скончался в 2012 г.

Как Зурабишвили оказалась в Грузии

В марте 2003 г. исполнилась мечта Зурабишвили — она стала послом Франции в Грузии. При ней произошла «революция роз» и пришедший к власти Михаил Саакашвили принялся набирать правительство, отдавая предпочтение молодым, с образованием на Западе и без связей с прежней властью.

Источник: AFP 2018
Пообщавшись тет-а-тет с Жаком Шираком, он договорился о назначении Зурабишвили министром иностранных дел. В марте 2004 г., получив грузинское гражданство, она заняла этот пост.

«Мне до сих пор трудно быстро читать на грузинском. Не удается пробегать текст по диагонали, как на французском», — признавалась она Libération. Говорила она бегло, но порой проскакивали обороты из XIX в — наследие жизни в среде мигрантов.

МИД Грузии, где работало 390 человек, был известен среди грузинских чиновников дезорганизованностью и нищетой. Сотрудники получали 50−80 лари, что в то время было равно 25−40 евро и не чурались коррупции. «Мое министерство до сих пор меня не информирует даже о происходящим в пределах страны», — жаловалась Зурабишвили (цитата по Libération).

Для России одним из важнейших итогов ее деятельности стало решение Грузии вывести со своей территории российские военные базы.

В интервью «Новым известиям» Зурабишвили обещала, что в стране вообще не будет иностранных баз, но не считала уместным фиксировать это письменно. Французскому радио France Inter она говорила: «Моим большим достижением было налаживание связей с Европой и Францией и реформа моего ведомства».

Читайте также
В Грузии сотням тысяч граждан обещают списать долги

Реформа, впрочем, оказалась неэффективной. Зурабишвили рассказала о проблемах МИДа в октябре 2005 г. в прямом эфире телекомпании «Рустави-2». Она назвала себя чужеродным телом в коррумпированной системе МИДа, жаловалась, что многие послы ее не слушаются — особенно назначенные по инициативе спикера парламента Нино Бурджанадзе представители в ООН, США и на Украине. Наконец, она заявила о попытке коммунистическо-кланового реванша и установления клановой диктатуры, имея в виду парламентское большинство партии «Единое национальное движение».

У Бурджанадзе и парламентского большинства тоже было немало претензий к Зурабишвили. Ее обвиняли в назначении родни на должности послов, следовании интересам Франции в политике и неуважении к парламенту. К тому же в прямом эфире Зурабишвили употребила оскорбительное слово «каджи» («деревенщина», «дикарь»). Конфликт двух женщин окончился тем, что через 20 минут после выступления Зурабишвили премьер Грузии Зураб Ногаидели принял решение о смены главы МИД. Министром Зурабишвили пробыла полтора года.

Чем грузины связаны с древними греками

Источник: Reuters

Наступили тяжелые времена — программа мужа Зурабишвили на телеканале «Имеди» была закрыта, пара осталась без работы. «Мы остались вдвоем без денег, без средств к существованию, без квартиры. Мы жили тогда в квартире министерства», — цитирует ее агентство Sputnik. Зурабишвили решила попробовать силы в политике и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили» (с 2006 г. — «Путь Грузии»). В 2010 г. она в нем разочаровалась: «В стране нет минимальной демократии для существования оппозиции» (цитата по Sputnik), уехала во Францию и как дипломат со стажем получила должность руководителя группы ООН по иранской проблеме.

В Грузию Зурабишвили вернулась в 2012 г. по приглашению коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили. Она нацелилась было участвовать в президентских выбора 2013 г., но ЦИК отказал в регистрации из-за двойного гражданства.

Это не помешало ей стать в 2016 г. депутатом при поддержке партии Иванишвили «Грузинская мечта». В августе этого года она отказалась от французского паспорта ради президентской гонки.

Эта кампания изобиловала взаимными обвинениями кандидатов, что их оппонент — российский ставленник. Не избежала такого и Зурабишвили. Особенно ей пеняли на отношение к войне 2008 г.

Зурабишвили говорила, что Грузия совершила ошибку, ответив на «провокации русских»: у Грузии не было ни военного преимущества, ни эффекта неожиданности — напротив, союзники предупреждали, что помощи от них не будет, а у границ шли российские учения «Кавказ». К тому же она упрекала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за бомбежку собственного населения. В сентябре на открытии предвыборного штаба ей пришлось заявить, что ее слова неверно трактуют — агрессором в войне она считает Россию.

«На посту президента я не поддамся на провокации, — говорит она. — Маленькой стране нужно был умнее своего врага». (цитата по France Inter).
Читайте также
Глава НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

Зурабишвили уверяет, что став президентом, дистанцируется от внутренней политики и все силы бросит на лоббирование вхождения в ЕС: «Мы должны требовать большего Мы самая стабильная страна в регионе. Для этого нам нужен кто-то, кто общался бы с европейцами на их уровне» (цитата по FT).

Ориентация на Европу — ее давняя идея. В статье для Project Syndicate в 2006 г. она писала, что США сделали сколько смогли, чтобы поддержать политическую стабильность в Грузии с момента обретения независимости. «Но чтобы консолидировать свою демократию, Грузии нужна поддержка другого рода, для предоставления которой лучше всего подходит Европа», — уверена Зурабишвили.

Модель баланса властей, работы судебных органов и местной демократии должна вдохновляться европейскими лекалами, которые ближе к грузинским реалиям, чем англо-саксонская модель американского типа.
Саломе Зурабишвили
президент Грузии

Тот факт, что Грузия была первой бывшей республикой СССР, где случилась «цветная революция», — демонстрация зрелости грузинского народа, его приверженности своего народа к демократии и европейским ценностям. «Флаги ЕС, взвившиеся над всеми грузинскими государственными учреждениями, с тех пор свидетельствуют о естественной взаимосвязи [c Европой]. Такой же древней, как история страны, которая для древних греков была неотъемлемой частью известного им мира. Прометей, Медея, амазонки и в соседней Армении Ноев ковчег — Европа из наших мифов начинается здесь», — уверена новый президент Грузии.

 МТС начнет продавать смартфоны «по подписке»
Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
Украина попросит закрыть Босфор для российских кораблей
Хитрая шпаргалка с секретом восхитила соцсети
Туристам подсказали семь необычных зимних развлечений (фото)
Трамп спросил, предупреждала ли Украина РФ перед проходом судов
Водителям в России разрешили не устанавливать знак «Шипы»
Нурмагомедов принес извинения Канделаки за отказ пожать руку
Главные законы декабря, которые отразятся на жизни россиян
Спорт
Что будет, если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проиграют в ЛЕ И если выиграют или сыграют вничью. Расклады наших команд в группах Лиги Европы
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Долгожданное решение властей: знак «Ш» больше не нужен Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД, предусматривающее отмену знака «Шипы»
Кино
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова Артистки не хотят, чтобы «Прямой эфир» продолжал выходить на ТВ
Недвижимость
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
8 идей для модного окрашивания в 2019 году Заглянуть в будущее можно прямо сейчас: модными в 2019 году будут пастельные тона, и даже цветное окрашивание чуть снизит свою громкость.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь