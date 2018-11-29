Что общего у нового президента Грузии с Францией и как она относится к Путину

Источник: AFP 2018

Этот президент будет первым, кто проработает не пять, а шесть лет, и последним избранным напрямую народом — следующего назначат выборщики. Наконец, впервые борьба дошла до второго тура. Двое из 25 кандидатов шли в первом раунде ноздря в ноздрю: 66-летнея Саломе Зурабишвили получила 38,64%, а 60-летней Григола Вашадзе — 37,74%.

Во втором туре победу одержала Зурабишвили. По данным Центризбиркома Грузии, за нее проголосовал 1,1 млн грузинов, 59,5% от пришедших на выборы. Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Вашадзе является сторонником бывшего президентом страны Михаила Саакашвили.

Президент в Грузии — теперь фигура скорее символическая, а реальная власть в руках премьер-министра. Но у президента есть политическое влияние, что важно в преддверии выборов в парламент в 2020 г.

Зурабишвили не раз доказывала, что умеет отстаивать свои интересы даже, если все против нее.

Почему Зурабишвили не говорила по-французски

«Я родилась во Франции, так что правильно говорить, что я не иммигрантка, я настоящая француженка, как повторяла моя мать», — рассказывала Зурабишвили радио France Inter. Один ее дед был инициатором строительства морского порта в городе Поти и Грузинской железной дороги. Другой входил в правительство Грузинской демократической республики, основанной после октябрьской революции. В 1921 г. оба бежали из Грузии при приближении Красной Армии.

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Ее мать родилась в Стамбуле и оказалась во Франции в 4 года. Отец, Леван Зурабишвили, родился в Тбилиси, а в 14 лет попал в Париж. Он прошел путь от инженера до топ-менеджера автокомпании Simca (позже — Chrysler France), но известен прежде всего как человек, сплотивший местную диаспору и долгое время бывший председателем грузинского общества во Франции. Под влиянием отца Зурабишвили ходила на антисоветские митинги и переводила статьи диссидентов.

В доме говорили на грузинском, так что поступив в первый класс, она не могла связать на французском и двух слов. Это не помешало ей стать по итогам года лучшей ученицей. Сейчас она полиглот, говорит на грузинском, французском, итальянском, английском, может объясниться немецком. Понимает по-русски. «Мой отец твердил, что нужно знать язык противника», — шутит новый президент Грузии (цитата по газете Libération).

Источник: Reuters

Получив в 1972 г. диплом Института политических исследований Парижа (Sciences Po), Зурабишвили отправилась в Нью-Йорк. Там она окончила Русский институт Колумбийского университета (США) и решила стать дипломатом. Для этого она вернулась во Францию и на собеседовании в МИД говорила, что любит путешествовать и мечтает когда-нибудь стать послом какой-либо страны в Грузии. Но карьера ее началась с более скромной должности — третий секретарь посольства Франции в Риме. Там 22-летняя Зурабишвили познакомилась с первым мужем, который родился в Иране в браке грузина и украинки.

Зурабишвили обвиняют в том, что она далека от проблем своей родины. Первого грузина-неиммигранта она увидела только в 8 лет, когда в Париже гастролировал грузинский балет и артисты втайне ходили в гости к местной диаспоре, рассказывала она The Washington Post.

В Грузии она впервые побывала в 34 года. К тому моменту она уже была сотрудником посольства Франции в Вашингтоне, но взяла отпуск, чтобы сопровождать мать в поездке на родину.

К этому времени ее брак начал трещать по швам. Как объясняла Зурабишвили, с мужем они оказались слишком разными людьми, даже дочь и сын не смогли удержать их от развода. Сразу после которого она в 1989 г с детьми на три года уехала в посольство в Чад. По возвращении вышла замуж второй раз за грузинского диссидента Джанри Кашия, журналиста и философа. Его она называла самой большой любовью своей жизни. Он скончался в 2012 г.

Как Зурабишвили оказалась в Грузии

В марте 2003 г. исполнилась мечта Зурабишвили — она стала послом Франции в Грузии. При ней произошла «революция роз» и пришедший к власти Михаил Саакашвили принялся набирать правительство, отдавая предпочтение молодым, с образованием на Западе и без связей с прежней властью.

Источник: AFP 2018

Пообщавшись тет-а-тет с Жаком Шираком, он договорился о назначении Зурабишвили министром иностранных дел. В марте 2004 г., получив грузинское гражданство, она заняла этот пост.

«Мне до сих пор трудно быстро читать на грузинском. Не удается пробегать текст по диагонали, как на французском», — признавалась она Libération. Говорила она бегло, но порой проскакивали обороты из XIX в — наследие жизни в среде мигрантов.

МИД Грузии, где работало 390 человек, был известен среди грузинских чиновников дезорганизованностью и нищетой. Сотрудники получали 50−80 лари, что в то время было равно 25−40 евро и не чурались коррупции. «Мое министерство до сих пор меня не информирует даже о происходящим в пределах страны», — жаловалась Зурабишвили (цитата по Libération).

Для России одним из важнейших итогов ее деятельности стало решение Грузии вывести со своей территории российские военные базы.

В интервью «Новым известиям» Зурабишвили обещала, что в стране вообще не будет иностранных баз, но не считала уместным фиксировать это письменно. Французскому радио France Inter она говорила: «Моим большим достижением было налаживание связей с Европой и Францией и реформа моего ведомства».

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Реформа, впрочем, оказалась неэффективной. Зурабишвили рассказала о проблемах МИДа в октябре 2005 г. в прямом эфире телекомпании «Рустави-2». Она назвала себя чужеродным телом в коррумпированной системе МИДа, жаловалась, что многие послы ее не слушаются — особенно назначенные по инициативе спикера парламента Нино Бурджанадзе представители в ООН, США и на Украине. Наконец, она заявила о попытке коммунистическо-кланового реванша и установления клановой диктатуры, имея в виду парламентское большинство партии «Единое национальное движение».

У Бурджанадзе и парламентского большинства тоже было немало претензий к Зурабишвили. Ее обвиняли в назначении родни на должности послов, следовании интересам Франции в политике и неуважении к парламенту. К тому же в прямом эфире Зурабишвили употребила оскорбительное слово «каджи» («деревенщина», «дикарь»). Конфликт двух женщин окончился тем, что через 20 минут после выступления Зурабишвили премьер Грузии Зураб Ногаидели принял решение о смены главы МИД. Министром Зурабишвили пробыла полтора года.

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Источник: Reuters

Наступили тяжелые времена — программа мужа Зурабишвили на телеканале «Имеди» была закрыта, пара осталась без работы. «Мы остались вдвоем без денег, без средств к существованию, без квартиры. Мы жили тогда в квартире министерства», — цитирует ее агентство Sputnik. Зурабишвили решила попробовать силы в политике и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили» (с 2006 г. — «Путь Грузии»). В 2010 г. она в нем разочаровалась: «В стране нет минимальной демократии для существования оппозиции» (цитата по Sputnik), уехала во Францию и как дипломат со стажем получила должность руководителя группы ООН по иранской проблеме.

В Грузию Зурабишвили вернулась в 2012 г. по приглашению коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили. Она нацелилась было участвовать в президентских выбора 2013 г., но ЦИК отказал в регистрации из-за двойного гражданства.

Это не помешало ей стать в 2016 г. депутатом при поддержке партии Иванишвили «Грузинская мечта». В августе этого года она отказалась от французского паспорта ради президентской гонки.

Эта кампания изобиловала взаимными обвинениями кандидатов, что их оппонент — российский ставленник. Не избежала такого и Зурабишвили. Особенно ей пеняли на отношение к войне 2008 г.

Зурабишвили говорила, что Грузия совершила ошибку, ответив на «провокации русских»: у Грузии не было ни военного преимущества, ни эффекта неожиданности — напротив, союзники предупреждали, что помощи от них не будет, а у границ шли российские учения «Кавказ». К тому же она упрекала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за бомбежку собственного населения. В сентябре на открытии предвыборного штаба ей пришлось заявить, что ее слова неверно трактуют — агрессором в войне она считает Россию.

«На посту президента я не поддамся на провокации, — говорит она. — Маленькой стране нужно был умнее своего врага». (цитата по France Inter).

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Зурабишвили уверяет, что став президентом, дистанцируется от внутренней политики и все силы бросит на лоббирование вхождения в ЕС: «Мы должны требовать большего Мы самая стабильная страна в регионе. Для этого нам нужен кто-то, кто общался бы с европейцами на их уровне» (цитата по FT).

Ориентация на Европу — ее давняя идея. В статье для Project Syndicate в 2006 г. она писала, что США сделали сколько смогли, чтобы поддержать политическую стабильность в Грузии с момента обретения независимости. «Но чтобы консолидировать свою демократию, Грузии нужна поддержка другого рода, для предоставления которой лучше всего подходит Европа», — уверена Зурабишвили.

Модель баланса властей, работы судебных органов и местной демократии должна вдохновляться европейскими лекалами, которые ближе к грузинским реалиям, чем англо-саксонская модель американского типа. Саломе Зурабишвили президент Грузии