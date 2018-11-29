Что общего у нового президента Грузии с Францией и как она относится к Путину
Эти президентские выборы в Грузии были особенными. За пост сражались бывшие граждане Франции и России.
Эти президентские выборы в Грузии были особенными. За пост сражались бывшие граждане Франции и России.
Этот президент будет первым, кто проработает не пять, а шесть лет, и последним избранным напрямую народом — следующего назначат выборщики. Наконец, впервые борьба дошла до второго тура. Двое из 25 кандидатов шли в первом раунде ноздря в ноздрю: 66-летнея Саломе Зурабишвили получила 38,64%, а 60-летней Григола Вашадзе — 37,74%.
Во втором туре победу одержала Зурабишвили. По данным Центризбиркома Грузии, за нее проголосовал 1,1 млн грузинов, 59,5% от пришедших на выборы. Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Вашадзе является сторонником бывшего президентом страны Михаила Саакашвили.
Зурабишвили не раз доказывала, что умеет отстаивать свои интересы даже, если все против нее.
Почему Зурабишвили не говорила
«Я родилась во Франции, так что правильно говорить, что я не иммигрантка, я настоящая француженка, как повторяла моя мать», — рассказывала Зурабишвили радио France Inter. Один ее дед был инициатором строительства морского порта в городе Поти и Грузинской железной дороги. Другой входил в правительство Грузинской демократической республики, основанной после октябрьской революции. В 1921 г. оба бежали из Грузии при приближении Красной Армии.
Ее мать родилась в Стамбуле и оказалась во Франции в 4 года. Отец, Леван Зурабишвили, родился в Тбилиси, а в 14 лет попал в Париж. Он прошел путь от инженера до
В доме говорили на грузинском, так что поступив в первый класс, она не могла связать на французском и двух слов. Это не помешало ей стать по итогам года лучшей ученицей. Сейчас она полиглот, говорит на грузинском, французском, итальянском, английском, может объясниться немецком. Понимает
Получив в 1972 г. диплом Института политических исследований Парижа (Sciences Po), Зурабишвили отправилась в
Зурабишвили обвиняют в том, что она далека от проблем своей родины. Первого
К этому времени ее брак начал трещать по швам. Как объясняла Зурабишвили, с мужем они оказались слишком разными людьми, даже дочь и сын не смогли удержать их от развода. Сразу после которого она в 1989 г с детьми на три года уехала в посольство в Чад. По возвращении вышла замуж второй раз за грузинского диссидента Джанри Кашия, журналиста и философа. Его она называла самой большой любовью своей жизни. Он скончался в 2012 г.
Как Зурабишвили оказалась в Грузии
В марте 2003 г. исполнилась мечта Зурабишвили — она стала послом Франции в Грузии. При ней произошла «революция роз» и пришедший к власти Михаил Саакашвили принялся набирать правительство, отдавая предпочтение молодым, с образованием на Западе и без связей с прежней властью.
«Мне до сих пор трудно быстро читать на грузинском. Не удается пробегать текст по диагонали, как на французском», — признавалась она Libération. Говорила она бегло, но порой проскакивали обороты из XIX в — наследие жизни в среде мигрантов.
МИД Грузии, где работало 390 человек, был известен среди грузинских чиновников дезорганизованностью и нищетой. Сотрудники получали 50−80 лари, что в то время было равно 25−40 евро и не чурались коррупции. «Мое министерство до сих пор меня не информирует даже о происходящим в пределах страны», — жаловалась Зурабишвили (цитата по Libération).
В интервью «Новым известиям» Зурабишвили обещала, что в стране вообще не будет иностранных баз, но не считала уместным фиксировать это письменно. Французскому радио France Inter она говорила: «Моим большим достижением было налаживание связей с Европой и Францией и реформа моего ведомства».
Реформа, впрочем, оказалась неэффективной. Зурабишвили рассказала о проблемах МИДа в октябре 2005 г. в прямом эфире телекомпании «Рустави-2». Она назвала себя чужеродным телом в коррумпированной системе МИДа, жаловалась, что многие послы ее не слушаются — особенно назначенные по инициативе спикера парламента Нино Бурджанадзе представители в ООН, США и на Украине. Наконец, она заявила о попытке
У Бурджанадзе и парламентского большинства тоже было немало претензий к Зурабишвили. Ее обвиняли в назначении родни на должности послов, следовании интересам Франции в политике и неуважении к парламенту. К тому же в прямом эфире Зурабишвили употребила оскорбительное слово «каджи» («деревенщина», «дикарь»). Конфликт двух женщин окончился тем, что через 20 минут после выступления Зурабишвили премьер Грузии Зураб Ногаидели принял решение о смены главы МИД. Министром Зурабишвили пробыла полтора года.
Чем грузины связаны с древними греками
Наступили тяжелые времена — программа мужа Зурабишвили на телеканале «Имеди» была закрыта, пара осталась без работы. «Мы остались вдвоем без денег, без средств к существованию, без квартиры. Мы жили тогда в квартире министерства», — цитирует ее агентство Sputnik. Зурабишвили решила попробовать силы в политике и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили» (с 2006 г. — «Путь Грузии»). В 2010 г. она в нем разочаровалась: «В стране нет минимальной демократии для существования оппозиции» (цитата по Sputnik), уехала во Францию и как дипломат со стажем получила должность руководителя группы ООН по иранской проблеме.
В Грузию Зурабишвили вернулась в 2012 г. по приглашению коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили. Она нацелилась было участвовать в президентских выбора 2013 г., но ЦИК отказал в регистрации
Эта кампания изобиловала взаимными обвинениями кандидатов, что их оппонент — российский ставленник. Не избежала такого и Зурабишвили. Особенно ей пеняли на отношение к войне 2008 г.
Зурабишвили говорила, что Грузия совершила ошибку, ответив на «провокации русских»: у Грузии не было ни военного преимущества, ни эффекта неожиданности — напротив, союзники предупреждали, что помощи от них не будет, а у границ шли российские учения «Кавказ». К тому же она упрекала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за бомбежку собственного населения. В сентябре на открытии предвыборного штаба ей пришлось заявить, что ее слова неверно трактуют — агрессором в войне она считает Россию.
Зурабишвили уверяет, что став президентом, дистанцируется от внутренней политики и все силы бросит на лоббирование вхождения в ЕС: «Мы должны требовать большего Мы самая стабильная страна в регионе. Для этого нам нужен
Ориентация на Европу — ее давняя идея. В статье для Project Syndicate в 2006 г. она писала, что США сделали сколько смогли, чтобы поддержать политическую стабильность в Грузии с момента обретения независимости. «Но чтобы консолидировать свою демократию, Грузии нужна поддержка другого рода, для предоставления которой лучше всего подходит Европа», — уверена Зурабишвили.
Модель баланса властей, работы судебных органов и местной демократии должна вдохновляться европейскими лекалами, которые ближе к грузинским реалиям, чем
англо-саксонскаямодель американского типа.
Тот факт, что Грузия была первой бывшей республикой СССР, где случилась «цветная революция», — демонстрация зрелости грузинского народа, его приверженности своего народа к демократии и европейским ценностям. «Флаги ЕС, взвившиеся над всеми грузинскими государственными учреждениями, с тех пор свидетельствуют о естественной взаимосвязи [c Европой]. Такой же древней, как история страны, которая для древних греков была неотъемлемой частью известного им мира. Прометей, Медея, амазонки и в соседней Армении Ноев ковчег — Европа из наших мифов начинается здесь», — уверена новый президент Грузии.