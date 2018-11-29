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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко назвал Путина императором

Президент Украины Петр Порошенко уличил российского президента Владимира Путина в намерении возродить Российскую империю и желании захватить Украину. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

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Источник: Reuters

«Путин хочет вернуть прежнюю Российскую империю. Крым, Донбасс, он хочет всю страну. Он видит себя российским императором, чья империя не может функционировать без Украины. Он видит нас колонией», — рассказал Порошенко. С тех же пор, как Порошенко возглавил страну в 2014 году, по словам самого президента, Украина перестала быть колонией России.

Порошенко объяснил, что должен защищать Украину. Именно по этой причине, по его словам, он ввел военное положение после инцидента в Керченском проливе. «Как и в 2014 году, Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда», — добавил президент.

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Помимо этого, Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО направят свои боевые корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе. В Кремле такие заявление украинского президента назвали провокацией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил слова Порошенко его внутриполитическими интересами накануне президентских выборов.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября этого года. Как сообщила ФСБ, корабли украинского Военно-морского флота, два бронекатера и буксир, вошли в территориальные воды России в районе Крыма и двигались в сторону Керченского пролива, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям пограничников. В результате российские пограничники задержали корабли и моряков. В ответ на Украине на месяц ввели военное положение в 10 областях страны.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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