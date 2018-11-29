Меркель объяснила необходимость санкций против России
Западные страны вынуждены оказывать на Россию санкционное давление, чтобы отстаивать принципы международного права, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на открытии
Западные страны вынуждены оказывать на Россию санкционное давление, чтобы отстаивать принципы международного права, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на открытии
«Мы не вводим против России санкции ради санкций, но мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже расположенные территориально близко к России, имеют право развиваться, как они сами того хотят», — сказала Меркель. Евросоюз и США начали вводить санкции против России в 2014 г. в связи с присоединением Крыма и ситуацией на
Канцлер ФРГ отметила, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине произошедший конфликт с Украиной в Черном море.
По данным дипломатических источников Reuters, силовое крыло Евросоюза призывало к расширению санкций против России
Вечером 25 ноября российские пограничники атаковали три украинских военных корабля, которые следовали в акваторию Азовского моря через Керченский пролив. По данным ФСБ, суда прошли в территориальные воды России без предварительного предупреждения и не реагировали на обращения российской стороны. Киев заверял, что заранее уведомлял о движении судов. Корабли были захвачены, а 24 находящихся на них гражданина Украины арестованы. В связи с происшедшим власти Украины ввели в десяти регионах страны военное положение сроком до 26 декабря.