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15:47 (мск), источник: Ведомости

Меркель объяснила необходимость санкций против России

Западные страны вынуждены оказывать на Россию санкционное давление, чтобы отстаивать принципы международного права, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на открытии германо-украинского экономического форума (ее слова передало Reuters).

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Источник: AP 2018

«Мы не вводим против России санкции ради санкций, но мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже расположенные территориально близко к России, имеют право развиваться, как они сами того хотят», — сказала Меркель. Евросоюз и США начали вводить санкции против России в 2014 г. в связи с присоединением Крыма и ситуацией на юго-востоке Украины.

Канцлер ФРГ отметила, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине произошедший конфликт с Украиной в Черном море.

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По данным дипломатических источников Reuters, силовое крыло Евросоюза призывало к расширению санкций против России из-за инцидента у берегов Крыма. Однако, как утверждают собеседники, европейский блок не намерен спешить в этом вопросе и может отказаться от введения новых ограничительных мер. Ранее член европейского комитета по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС Ребекка Хармс заявляла, что страны ЕС должны быть готовы ответить на нарушение международного права со стороны России направленными жесткими санкциями. Кроме того, она призывала заморозить сотрудничество по «Северному потоку — 2».

Вечером 25 ноября российские пограничники атаковали три украинских военных корабля, которые следовали в акваторию Азовского моря через Керченский пролив. По данным ФСБ, суда прошли в территориальные воды России без предварительного предупреждения и не реагировали на обращения российской стороны. Киев заверял, что заранее уведомлял о движении судов. Корабли были захвачены, а 24 находящихся на них гражданина Украины арестованы. В связи с происшедшим власти Украины ввели в десяти регионах страны военное положение сроком до 26 декабря.

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