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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Врачебными ошибками займутся следователи

В Следственном комитете создадут специальный отдел для расследования врачебных ошибок. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает РБК.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, 26 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о создании отделов по расследованию ятрогенных преступлений, то есть врачебных ошибок. В приказе говорится о внесении изменений в штат должностей центрального аппарата СКР, в штат Главного следственного управления СКР по Москве и Главного следственного управления по Московской области.

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Известно, что расследовать преступления в сфере медицины будут более 20 человек. В частности, девять из них войдут в состав нового отдела, который появится в центральном аппарате Главного следственного управлении СКР.

Кроме того, отделы по расследованию врачебных ошибок появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. В каждом из них будет работать по три человека: руководитель отдела и два следователя.

В июле в криминалистическом центре Следственного комитета была создана группа для расследования уголовных дел в сфере медицины. Специалисты решили определить, какие именно ошибки попадают под понятие «врачебных», и предложили добавить для медиков новые статьи Уголовного кодекса: о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытии нарушений при оказании такой помощи.

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