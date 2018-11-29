Вице-спикер Госдумы объяснил, почему он отдыхает в Майами во время региональной недели

Ранее сегодня господин Лебедев опубликовал в Facebook фотографии с отдыха в Майами, сопроводив их подписью «Miami, можно только влюбиться!» Пост прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее».