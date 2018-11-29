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17:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы объяснил, почему он отдыхает в Майами во время региональной недели

Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на вопрос о том, почему он во время региональной недели находится в Майами, ответил, что город прикреплен к одному из избирательных округов депутатов ЛДПР.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сегодня господин Лебедев опубликовал в Facebook фотографии с отдыха в Майами, сопроводив их подписью «Miami, можно только влюбиться!» Пост прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее».

«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать))))», — ответил господин Лебедев (пунктуация сохранена).

Депутаты Госдумы во время региональной недели встречаются с избирателями и представителями региональных властей, проводят работу в своих избирательных округах. Текущая региональная неделя началась 26 ноября.

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