Госдепартамент: Иран провел пуск ракеты, способной нести ядерный заряд и достичь Европы

«По нашим оценкам, в январе 2017 года Иран запустил ракету средней дальности», — сказал он. «Она имеет полезную нагрузку более 500 кг и может использоваться, чтобы нести ядерные боеголовки. Ее предполагаемая дальности — более 1,2 тыс. миль (около 2000 км — прим. ТАСС). Этого вполне достаточно, чтобы достичь некоторых европейских столиц», — добавил Хук.

«Продолжающееся развитие иранской ракетной программы приводит к тому, что Европа оказывается в радиусе действия [иранских ракет]", — добавил спецпредставитель Госдепартамента.

Он также добавил, что Тегеран оказывает поддержку радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане, в том числе поставляет ему оружие.

«Иран оказывает материальную поддержку [движению] “Талибан” по меньшей мере с 2007 года», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

При этом Хук продемонстрировал якобы произведенные Ираном ракеты «Фаджар», которые, по его словам, были перехвачены «у талибов в Гильменде близ аэродрома Кандагара афганской национальной армией». «Эти же самые ракеты использовались в прошлом [палестинским движением] ХАМАС», — сказал американский дипломат.