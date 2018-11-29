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19:29 (мск), источник: ТАСС

Госдепартамент: Иран провел пуск ракеты, способной нести ядерный заряд и достичь Европы

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Иран проводил в январе 2017 года запуск ракеты средней дальности, способной нести ядерные боеголовки и достичь европейских столиц. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

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«По нашим оценкам, в январе 2017 года Иран запустил ракету средней дальности», — сказал он. «Она имеет полезную нагрузку более 500 кг и может использоваться, чтобы нести ядерные боеголовки. Ее предполагаемая дальности — более 1,2 тыс. миль (около 2000 км — прим. ТАСС). Этого вполне достаточно, чтобы достичь некоторых европейских столиц», — добавил Хук.

«Продолжающееся развитие иранской ракетной программы приводит к тому, что Европа оказывается в радиусе действия [иранских ракет]", — добавил спецпредставитель Госдепартамента.

Он также добавил, что Тегеран оказывает поддержку радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане, в том числе поставляет ему оружие.

«Иран оказывает материальную поддержку [движению] “Талибан” по меньшей мере с 2007 года», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

При этом Хук продемонстрировал якобы произведенные Ираном ракеты «Фаджар», которые, по его словам, были перехвачены «у талибов в Гильменде близ аэродрома Кандагара афганской национальной армией». «Эти же самые ракеты использовались в прошлом [палестинским движением] ХАМАС», — сказал американский дипломат.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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