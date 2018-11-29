Трамп отменил встречу с Путиным

Источник: РИА Новости

Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.

Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на «полях» мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате «один на один», затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.