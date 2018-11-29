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19:44 (мск), источник: РИА Новости

Трамп отменил встречу с Путиным

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

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Источник: РИА Новости

Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.

Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на «полях» мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате «один на один», затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

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Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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