Трамп отменил встречу с Путиным
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.
Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.
Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на «полях» мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.
В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате «один на один», затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.