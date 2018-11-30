Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа самая популярная у россиян порода кошек
Путин не уйдет - не только из пролива - Западные СМИ
Суд обязал Кержакова вернуть сына Тюльпановой
43-летняя Татьяна Навка ответила на обвинения в пластике
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе
Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной
Екатерина Стриженова в лиловом шарфе пришла на выставку
Захваченный моряк ВСУ дал словесный отпор ФСБ на допросе - СМИ
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Кремль ответил на возможный ввод кораблей НАТО в Азов
Россиянин умер в заключении в США
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
03:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Одержавшая победу во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы еще не пришло. Об этом она заявила «Русской службе Би-би-си» в четверг, 29 ноября.

Наверх
Источник: Reuters

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации (Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию, чью независимость признает Москва, оккупированными Россией территориями — прим. “Ленты.ру”), где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — сказала политик.

Зурабишвили подчеркнула, что Тбилиси занимает проевропейскую позицию. Если же западные партнеры Грузии — Европа и США — начнут диалог с Москвой, то Тбилиси, как указала политик, не останется в стороне.

Читайте также
Что общего у нового президента Грузии с Францией и как она относится к Путину

Центральная избирательная комиссия Грузии 29 ноября подвела итоги второго тура президентских выборов после подсчета 100 процентов голосов. Поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов, Григол Вашадзе, которого поддерживало «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, — 40,48 процента.

В 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Грузия: Европа или все-таки Восток? Послесловие к выборам президента
Во время загрузки произошла ошибка.
29 ноября© Ньюстюб
 Путин рассказал, какой будет Россия после его ухода
Украина закрыла въезд в Крым
Трамп отменил встречу с Путиным
Меркель объяснила необходимость санкций против России
В России выявлено свыше 12 тысяч ВИЧ-положительных детей
«Самая красивая преступница» Китая сдалась властям
Как выглядит Ноев ковчег в натуральную величину (фото)
Квентин Тарантино впервые женился
Спорт
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду» «Спартак» сыграл по сценарию ЦСКА
Hi-Tech
Физикам удалось охладить звук И сделать это с помощью лазера.
Авто
Новый Soul: мировая премьера самого веселого Kia (фото) Продажи третьего поколения Soul начнутся уже в 2019 году
Кино
Роковая Паулина Андреева на съемках «Любовниц»: первые кадры Актриса исполнила одну из главных ролей в комедии о подругах, которые выводят на чистую воду мужей-обманщиков
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
8 идей для модного окрашивания в 2019 году Заглянуть в будущее можно прямо сейчас: модными в 2019 году будут пастельные тона, и даже цветное окрашивание чуть снизит свою громкость.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь