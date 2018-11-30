Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации (Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию, чью независимость признает Москва, оккупированными Россией территориями — прим. “Ленты.ру”), где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — сказала политик.