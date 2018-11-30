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14:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-рабыни, парады и вражда с Китаем: красивая жизнь последнего бога Африки

Маленькое африканское государство Эсватини — последнее государство Африки, не уступающее давлению могущественного Китая. Оно держится за признание Тайваня как за одну из основных концепций своей внешней политики. Причина не в мощных идеологических принципах: секрет, как это часто оказывается, лежит в сфере финансовых интересов короля-сумасброда.

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Источник: Reuters

«Лента.ру» разбиралась, как живет последняя абсолютная монархия Черного континента.

Одетый в традиционный наряд король Эсватини Мсвати III в окружении свиты медленно подходит к центру трибуны, стоящей напротив открытого поля. Ликующая трибуна безудержно приветствует монаршую особу. Весь свет эсватинского общества и дипкорпус уже ждут короля. Неспешно взобравшись и удобно расположившись на трибуне, Мсвати машет рукой — шествие можно начинать.

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Нестройными рядами, пританцовывая, по полю начинает движение огромный караван из десятков тысяч полуобнаженных девушек и девочек, желающих стать очередной женой короля. В руках у каждой — связки тростника и ножи, символизирующие непорочность и целомудрие. Так начинается прямая телевизионная трансляция традиционного праздника «умхланга» — символа Эсватини.

На протяжении трех часов оператор тщательно показывает все достоинства фигур молодых красавиц, которыми гордится страна.

Однако кое-что из национальной гордости останется за кадром — например, эксклюзивный Maybach короля, на котором он добирался к месту торжества. В Эсватини, где 70 процентов населения живут на 65 центов в день, рассказывать о роскошном автомобиле стоимостью в полмиллиона долларов запрещено специальным указом.

Праздник «умхланга» | Источник: Reuters

Королевство Эсватини (ранее известное как Свазиленд) — крошечное государство на юге африканского континента, размером схожее с Калининградской областью. Оно не имеет выхода к морю и граничит лишь с ЮАР и Мозамбиком. Эсватинцы основали свое королевство еще в середине XVIII века, а окончательные границы получили после колониального раздела Африки в 1881-м. После второй Бурской войны в 1903 году королевство стало протекторатом Британской империи, а 65 лет спустя получило независимость.

Эсватини — одно из беднейших африканских государств, живущее за счет импорта ресурсов, например, сахарного тростника, и за счет переводов от работающих в ЮАР граждан.

Бедность сказывается на качестве жизни — почти треть населения заражены ВИЧ, множество людей болеют туберкулезом. Живут эсватинцы в среднем 58 лет. К слову сказать, пенсионный возраст при этом 60 лет.

Примечательна страна тем, что в ней сохранилась последняя на Черном континенте абсолютная монархия. Она дает королю Эсватини (нгвеньяме, «льву») Мсвати III абсолютную власть как во внутренней, так и во внешней политике. Этой привилегией он пользуется на славу. В отличие от европейских монархов, Мсвати сызмальства привык роскошному образу жизни и не готов от него отказаться.

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Черная заря

Мсвати невероятно повезло: из 250 детей от 70 жен предыдущего короля наследником выбрали именно его. За долгие 32 года царствования Мсвати III успел прославиться «реформатором». Например, в 2005-м он даровал стране конституцию, но тем не менее оставил право на назначение премьер-министра и любого высокопоставленного чиновника. Король контролирует все три ветви власти: его правление напоминает царскую Россию в период с 1905 по 1917 год — с той лишь разницей, что политические партии в Эсватини запрещены.

При ужасающей бедности страны Мсвати III безумно богат: его состояние насчитывает 200 миллионов долларов. В 2009 году журнал Forbes включил его в список богатейший монархов мира. Мсвати не только обладает значительной долей в предприятиях страны, он еще получает средства из госбюджета на содержание двора: в 2014-м ему выделили 60 миллионов долларов на семейные нужды. Еще один источник средств — это фонд «национального благосостояния», в который платят все подданные королевства. Формально организация не принадлежит Мсвати, но фактически он ею управляет.

Хорошо известен король и своей любовью к роскоши. В апреле 2018-го на свое 50-летие Мсвати III предстал с часами за 1,6 миллиона долларов и в костюме, инкрустированном бриллиантами. К юбилею монарха двор также заказал несколько люксовых BMW 740i на 7,5 миллионов долларов для службы личной охраны.
Эсватини — одно из беднейших африканских государств, живущее за счет экспорта ресурсов | Источник: Reuters

Любит король и путешествия. В 2011 году он, например, посетил свадьбу британского принца Уильяма, израсходовав 700 тысяч долларов, и в том же году приобрел самолет за 17 миллионов. На вопросы СМИ об источниках этих средств Мсвати отвечать отказался.

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Дикая смесь

Великодушен монарх и к своим 15 женам. В 2012-м сразу 10 спутниц жизни короля отправились на шоппинг в Лас-Вегас, где снимали 10 отдельных вилл, стоимостью по две тысячи долларов в сутки за каждую. Год спустя они съездили в Японию и Австралию, потратив 10 миллионов долларов.

Несмотря на показное расточительство, нраву короля знакомо и бескомпромиссное следование своим принципам. Одним из таких принципиальных вопросов для Мсвати III является вопрос отношений с Тайванем. В условиях роста китайского влияния в Африке, Эсватини остается единственным государством континента, которое имеет дипломатические отношения с Тайбэем. Даже под напором Пекина Мсвати III сохраняет верность мятежной провинции и не намерен уступать.

Остров раздора

Руководство основанной в 1949 году коммунистической Китайской Народной Республики не получило всеобщего мирового признания. Вместо КНР Поднебесную на международной арене представлял Тайвань — последний оплот проигравшего гражданскую войну капиталистического правительства.

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Связь с реальностью была восстановлена лишь в 1971 году с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи ООН. В то же время далеко не все страны-участницы всемирной организации тепло встретили «красных»: против принятия резолюции проголосовали 35 стран, сохранивших дипломатические отношения с Тайванем. Одной из них было и королевство Свазиленд (нынешнее Эсватини).

В качестве руководящего принципа во внешней политике Пекин провозгласил принцип «Одного Китая». Эта политика направлена на непризнание международным сообществом независимости Тайваня. Соблюдение данного принципа предполагает признание КНР и разрыв дипломатических отношений с Тайбэем. Тем не менее большое число стран мира, в том числе и Россия, поддерживает отношения с Тайванем через культурные и экономические представительства.

Мсвати III пожимает руку председателю КНР Си Цзиньпину перед президентом Индонезии Джоко Видодо, 2015 год | Источник: Reuters

Африканский континент стал своеобразным полем боя «двух Китаев». В начале 60-х годов XX века Пекин признавали лишь пять стран, десять лет спустя африканские государства делились примерно поровну, а к 1979-му перевес был уже на стороне китайских коммунистов. В 1990-е африканцы решили заработать на дипломатических признаниях: например, Сенегал и ЦАР признавали то Китай, то Тайвань по пять раз. Бенин, Буркина-Фасо, Чад, Гамбия, Лесото, Либерия и Нигер — по два раза.

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Но Пекин знал, что нужно делать: его ключами к африканской двери стали торговля и инвестиции. Торговый оборот между КНР и Африкой с 1990 по 2017 годы вырос в 101 раз и достиг 118 миллиардов долларов (для сравнения — товарооборот между КНР и Россией в 2017-м составил 86 миллиардов). Координация всей активности проводится через Форум китайско-африканского сотрудничества, в которой участвуют почти все страны Черного континента.

В мае 2018 года КНР добилась разрыва дипломатических отношений Буркина-Фасо с Тайванем, что сделало Эсватини последним «бастионом» Тайбэя в Африке. В итоге борьба за африканское королевство стала важнейшей целью Пекина к саммиту Форума китайско-африканского сотрудничества в 2018 году. Обеспечить полную «явку» в сентябре Пекину так и не удалось: Королевство Эсватини осталось преданным своему островному партнеру.

Суверенное королевство и манящий остров

Для Тайбэя королевство стало последним оплотом собственного «суверенитета» в Африке: за него Тайвань готов держаться до конца, руководствуясь «сохранением международного престижа». Однако какова мотивация самого Эсватини?

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За годы установленного в 1968 году сотрудничества партнерам удалось выстроить диалог во многих сферах, прежде всего, в важнейшем вопросе оказания африканскому государству гуманитарной помощи. К примеру, в 1969-м Тайвань направил миссию со специалистами для развития сельского хозяйства королевства, а в 1973 году — для поддержки традиционных ремесел.

Из недавних проектов стоит вспомнить построенный тайваньцами буддистский храм: в нем 180 эсватинских детей обучаются буддизму, боевым искусствам и китайскому языку. В самом же Тайване в различных заведениях бесплатно обучаются около 250 студентов из Эсватини: этим правом воспользовался и сын короля. На его выпускной приезжал сам Мсвати III. Не забывают тайваньцы и о социальной сфере: в настоящее время недалеко от посольства Тайваня строится больница, электроснабжение которой также обеспечивает компания с острова.

Тем не менее, несмотря на реальные результаты миссий и подарков, гуманитарная помощь не стала ядром двусторонних отношений. Экономика вообще не играет главной роли.

Торговая статистика Международного валютного фонда красноречива: за 2017 год торговый оборот между Эсватини и Тайванем составил 13,7 миллиона долларов, а между королевством и КНР — 191,84 миллиона долларов, что в 14 раз больше. При этом товарооборот с КНР состоит лишь из закупок с китайской стороны.
Эсватинцы ждут открытия избирательного участка во время парламентских выборов | Источник: Reuters

Очевидно, что выбор в пользу Пекина более чем рационален: Китай способен привлечь в экономику страны гораздо большие средства, королевство сможет нарастить экспорт, несравнимый с нынешним. Результаты сентябрьского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества лишь усилили нерациональность выбранного курса: Пекин пообещал выделить 60 миллиардов долларов на развитие африканских стран. Эсватини не получит ни юаня.

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Секрет прост: дипломатические отношения с Тайбэем стали весьма прибыльным делом лично для африканского монарха. К примеру, летом король в честь своего 50-летия решил сделать себе подарок и по очень выгодной цене в 16 миллионов долларов приобрел Airbus A340−300 у тайваньской компании China Airlines. Изначальная стоимость нового самолета — 238 миллионов долларов.

Вендайл Длудлу — лидер оппозиционного и запрещенного в Эсватини движения PUDEMO («Объединенного народного демократического движения») — характеризует отношения своей страны с Тайванем как абсолютно непрозрачные. Он убежден, что от них выигрывает только королевская семья.

Тем не менее Китай продолжает наращивать влияние в регионе, в том числе и военное: в Джибути в 2017 году появилась первая зарубежная база ВМФ Китая, а в Южном Судане был расквартирован сухопутный батальон. Вполне возможно, вскоре Мсвати III вынужден будет поддаться, однако пока его личное сумасбродство позволяет маленькому Эсватини бросать вызов могущественному Китаю.

Валерий Сушков

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