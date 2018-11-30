Константинополь разработал проект устава новой украинской церкви
На заседании Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Об этом 29 ноября сообщило греческое агентство церковных новостей «Ромфеа» со ссылкой на свои источники.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.