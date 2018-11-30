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08:14 (мск), источник: Ведомости

МИД Украины анонсировал разрыв 40 договоров с Россией

Украина в одностороннем порядке прекратила действие 48 межгосударственных договоров с Россией. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В ближайшее время Киев готовит разрыв еще 40 договоров.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы за последнее время “убили” 48 двусторонних договоров… Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу», — цитирует его ТСН.

Сам Климкин выступает за разрыв дипломатических отношений с Россией. «Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком», — приводит заявление украинского министра в том же ток-шоу «Интерфакс».

Новый виток обострения в отношениях Москвы и Киева связан с задержанием Россией трех украинских судов в Керченском проливе 25 ноября. Украинские корабли, которые по заявлению ФСБ незаконно пересекли российскую границу, были задержаны, 24 члена их экипажей арестованы на два месяца.

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