МИД Украины анонсировал разрыв 40 договоров с Россией

«Мы за последнее время “убили” 48 двусторонних договоров… Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу», — цитирует его ТСН.

Сам Климкин выступает за разрыв дипломатических отношений с Россией. «Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком», — приводит заявление украинского министра в том же ток-шоу «Интерфакс».