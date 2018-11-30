Социологи отмечают рост сторонников передачи Южных Курил Японии
Идея передачи Японии части островов Курильской гряды ради заключения мирного договора становится все более популярна в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса
Идея передачи Японии части островов Курильской гряды ради заключения мирного договора становится все более популярна в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса
Подавляющее большинство — 74% опрошенных — передачу островов
Одновременно растет и доля россиян, относящихся к Японии позитивно. Хорошо и очень хорошо к восточному соседу относится 61% респондентов, плохо и очень плохо — 20%. В декабре прошлого года это соотношение составляло 48% против 30% соответственно.
Президент России Владимир Путин и
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