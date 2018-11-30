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10:53 (мск), источник: Ведомости

Социологи отмечают рост сторонников передачи Южных Курил Японии

Идея передачи Японии части островов Курильской гряды ради заключения мирного договора становится все более популярна в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Левада-центра, который проводился 22—28 ноября.

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Подавляющее большинство — 74% опрошенных — передачу островов по-прежнему не одобряют. Однако 17% респондентов заявили, что «скорее поддержали бы» такое решение. В 2016 г. соотношение противников и сторонников разрешения территориального спора между Россией и Японией таким образом составляло 78% против 7%. При этом число затруднившихся с ответом сокращается с 15% в 2016 г. до 9% в нынешнем.

Одновременно растет и доля россиян, относящихся к Японии позитивно. Хорошо и очень хорошо к восточному соседу относится 61% респондентов, плохо и очень плохо — 20%. В декабре прошлого года это соотношение составляло 48% против 30% соответственно.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Сингапуре 14 ноября договорились об активизации переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 г. Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия исходит из того, что эти территории перешли к ней по итогам Второй мировой войны.

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