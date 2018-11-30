Керчь или расследование Мюллера: что послужило причиной отмены встречи Путина и Трампа?

Источник: AP 2018

Прямо перед вылетом в Аргентину президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Путиным не состоятся. Цитата из Twitter Трампа: «Исходя из того, что корабли и матросы не вернулись в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше отменить встречу в Аргентине. Я буду с нетерпением ждать значимого саммита, как только эта ситуация будет разрешена!».

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Госдепартамент США считает, что своим решением Трамп направил «мощный и ясный сигнал» Москве: если украинские корабли и моряки не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция. В Кремле заявили, что теперь обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время. Как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва сожалеет «о решении администрации США» — хотя встречу отменил лично Трамп.



Резкое, но во многом ожидаемое решение Вашингтона уже стало одной из первых тем международной пресс. Заголовки местами почти злорадные, например у The Washington Post: «Кремль похвастался встречей Трампа с Путиным — а затем Трамп отменил ее». Философски и одновременно едко ответил Дмитрий Песков: теперь у Путина «будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».



Немало крупных изданий ставят во главу угла заявленную причину отмены инцидент в Керченском проливе, но многие напрямую связывают решение Трампа с успехами спецпрокурора Мюллера. В последние месяцы равномерный поток сообщений о новых делах, обвинениях и признаниях приближенных Трампа сменился шквалами сенсационных утечек по «Рашагейту».

Как пишет президент центра Eurasia Group Айан Бреммер, в Москве прекрасно понимают, что конфликт с Украиной здесь не при чем. Это и хорошие, и плохие для России новости. Издания обращают внимание на то, что одновременно с отменой встречи с Путиным Трамп понизил уровень переговоров с президентами Турции и Южной Кореи до формата «на ногах», личный Twitter президента США заполнен возмущенными и гневными восклицаниями Трампа по «Рашагейту».

«Кому-то может нравиться, что Трамп отменил встречу с Путиным, но настоящей проблемой является то, что внешняя политика США все больше определяется финансовыми интересами Трампа и последствиями его сомнительных сделок», — добавляет основатель политического портала Talking Points Memo Джон Маршалл. Фактически Белый дом перестает быть договороспособным на международной арене. Как в том анекдоте: «Не до грибов, Петька, война!».

Форум в Аргентине с самого начала преследуют неприятности. Первый день саммита пропустит Ангела Меркель. Собеседник Reuters в немецком правительстве рассказал, что самолет канцлера совершил вынужденную посадку в Кельне из-за «неисправности нескольких электронных систем». Правительственная делегация вынуждена была остановиться на ночь в отеле Бонна, куда она добиралась на автобусе.



Источник агентства сообщает, что резервный правительственный самолет доставит Меркель в Мадрид, откуда она отправится в Аргентину коммерческим рейсом. По данным Reinische Post, инцидент с самолетом канцлера будет изначально расцениваться как «криминальный», но расследование идет «по всем направлениям».

Андрей Ромашков