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12:42 (мск), источник: BFM.ru

Керчь или расследование Мюллера: что послужило причиной отмены встречи Путина и Трампа?

Встречи в Аргентине не будет. Трамп сообщил об отмене переговоров с Путиным, поскольку «корабли и моряки не были возвращены на Украину из России». Правда, эксперты связывают это с новыми показаниями в суде его бывшего адвоката Коэна.

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Источник: AP 2018

Прямо перед вылетом в Аргентину президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Путиным не состоятся. Цитата из Twitter Трампа: «Исходя из того, что корабли и матросы не вернулись в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше отменить встречу в Аргентине. Я буду с нетерпением ждать значимого саммита, как только эта ситуация будет разрешена!».

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Госдепартамент США считает, что своим решением Трамп направил «мощный и ясный сигнал» Москве: если украинские корабли и моряки не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция. В Кремле заявили, что теперь обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время. Как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва сожалеет «о решении администрации США» — хотя встречу отменил лично Трамп.

Резкое, но во многом ожидаемое решение Вашингтона уже стало одной из первых тем международной пресс. Заголовки местами почти злорадные, например у The Washington Post: «Кремль похвастался встречей Трампа с Путиным — а затем Трамп отменил ее». Философски и одновременно едко ответил Дмитрий Песков: теперь у Путина «будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

Немало крупных изданий ставят во главу угла заявленную причину отмены инцидент в Керченском проливе, но многие напрямую связывают решение Трампа с успехами спецпрокурора Мюллера. В последние месяцы равномерный поток сообщений о новых делах, обвинениях и признаниях приближенных Трампа сменился шквалами сенсационных утечек по «Рашагейту».

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Вот и накануне стало известно, что бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн не только готов признать вину в даче ложных показаний конгрессу, но и рассказал Мюллеру о том, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве продолжались даже когда сам бизнесмен уже был кандидатом в президенты США. Мало того, якобы одним из предложений было выделить пентхаус лично для Владимира Путина — якобы это должно было подкупить российских инвесторов, пишет CNN.

Дальше — хуже: как пишет портал Palmer Report, «паническая реакция» Трампа могла быть спровоцирована еще и публикацией New York Times о полицейском рейде с выемкой документов в головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте. В материале «Рашагейт» не упоминаются напрямую, но известно, что банк регулярно выдавал структурам Трампа крупные кредиты.

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Как пишет президент центра Eurasia Group Айан Бреммер, в Москве прекрасно понимают, что конфликт с Украиной здесь не при чем. Это и хорошие, и плохие для России новости. Издания обращают внимание на то, что одновременно с отменой встречи с Путиным Трамп понизил уровень переговоров с президентами Турции и Южной Кореи до формата «на ногах», личный Twitter президента США заполнен возмущенными и гневными восклицаниями Трампа по «Рашагейту».

«Кому-то может нравиться, что Трамп отменил встречу с Путиным, но настоящей проблемой является то, что внешняя политика США все больше определяется финансовыми интересами Трампа и последствиями его сомнительных сделок», — добавляет основатель политического портала Talking Points Memo Джон Маршалл. Фактически Белый дом перестает быть договороспособным на международной арене. Как в том анекдоте: «Не до грибов, Петька, война!».

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Форум в Аргентине с самого начала преследуют неприятности. Первый день саммита пропустит Ангела Меркель. Собеседник Reuters в немецком правительстве рассказал, что самолет канцлера совершил вынужденную посадку в Кельне из-за «неисправности нескольких электронных систем». Правительственная делегация вынуждена была остановиться на ночь в отеле Бонна, куда она добиралась на автобусе.

Источник агентства сообщает, что резервный правительственный самолет доставит Меркель в Мадрид, откуда она отправится в Аргентину коммерческим рейсом. По данным Reinische Post, инцидент с самолетом канцлера будет изначально расцениваться как «криминальный», но расследование идет «по всем направлениям».

Андрей Ромашков

AP 2018
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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