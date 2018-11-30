Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — сказал он на совете с президентом Украины Петром Порошенко.