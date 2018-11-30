Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Указ Трампа: США движутся к полномасштабной войне с РФ - СМИ
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Верить ли «правилу пять секунд»? Ответ врача
Возраст мужчин, для которых запретили въезд на Украину
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
В Белоруссии казнили двух бизнесменов - СМИ
Сердце перестало биться: актёр Юртайкин скончался
3 человека, поговорив с которыми Трамп отменил встречу с Путиным
Путин узнал в полете об отмене встречи: реакци
Захваченный моряк ВСУ на допросе жестко ответил ФСБ - СМИ
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Госдеп об отмене встречи Трампа с Путиным: России грозит изоляция
Новый президент Грузии объяснила отказ от России
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
10:49 (мск), источник: ТАСС

Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

В украинской Госпогранслужбе отметили, что на пропускных пунктах усилены меры контроля.

Наверх
Источник: Reuters

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — сказал он на совете с президентом Украины Петром Порошенко.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

О правах и свободах забыли: Украина вторые сутки живет на военном положении
Во время загрузки произошла ошибка.
06:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
 В чем признались сотрудники украинских спецслужб, задержанные в Керченском проливе
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Украина ограничила въезд российским мужчинам
Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
СМИ: компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег
Куда поехать на Новый год: маршруты для недорогого путешествия
«Самая красивая преступница» Китая сдалась властям
Спорт
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду» «Спартак» сыграл по сценарию ЦСКА
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Lada готовит новинку под названием Van В рамках инвестиционного контракта АВТОВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi могут вложить за 10 лет более 70 млрд рублей
Кино
Роковая Паулина Андреева на съемках «Любовниц»: первые кадры Актриса исполнила одну из главных ролей в комедии о подругах, которые выводят на чистую воду мужей-обманщиков
Недвижимость
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь