Украина ограничила въезд российским мужчинам

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Украина запретила въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет. Об этом сегодня заявил руководитель государственной пограничной службы страны Петр Цигикал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам в основном мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет», — сказал Цигикал на совете с президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, россиян, едущих на Украину по «гуманитарным» причинам — например, на похороны, — пограничники пропускают. Встречу Порошенко с Цигикалом транслировал украинский «Пятый канал».

Порошенко написал в официальном Twitter, что эта мера принята, чтобы не допустить формирования на Украине «частных армий». «Украина ввела ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия не формировала на Украине отряды “частных” армий, которые на самом деле являются представителями ВС России», — написал президент Украины. Кроме этого, Порошенко заявил, что Украина ужесточит правила регистрации россиян на территории областей, в которых введено военное положение.

Накануне Госпогранслужба Украины объяснила, почему не пустила в страну за сутки более 70 россиян, прибывших в аэропорты Киева. По словам официального представителя ведомства Андрея Демченко, большинство из них не пустили потому, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. «А еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым», — отметил он.

С 1 января 2018 года Украина ввела новые правила пересечения границы для граждан России. Для этого россиянин должен за месяц до поездки заполнить электронную анкету на сайте украинского МИД, указав личные данные, цель въезда и населенные пункты посещения. Помимо этого, на границе необходим биометрический загранпаспорт (либо сдача биометрических данных), а по месту пребывания нужно регистрироваться. Виза для въезда на Украину россиянам по-прежнему не нужна.