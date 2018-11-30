Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Над рублем нависла угроза страшнее санкций" - СМИ
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей
«Пошел вон, не буду принимать!»: врач отказала пациенту в приеме
Кремль отреагировал на предложение США, ФРГ и Франции по Азову
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
В Белоруссии казнили двух бизнесменов - СМИ
Сердце перестало биться: актёр Юртайкин скончался
Путин узнал в полете об отмене Трампом встречи: реакция Кремля
Говоря об Азове, Меркель выдвинула требование к РФ
Захваченный моряк ВСУ на допросе жестко ответил ФСБ - СМИ
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Госдеп об отмене встречи Трампа с Путиным: России грозит изоляция
Новый президент Грузии объяснила отказ от России
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
11:23 (мск), источник: Ведомости

Украина ограничила въезд российским мужчинам

По словам Порошенко, так украинские власти хотят избежать формирования частных армий.

Наверх
Источник: Reuters

Украина запретила въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет. Об этом сегодня заявил руководитель государственной пограничной службы страны Петр Цигикал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам в основном мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет», — сказал Цигикал на совете с президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, россиян, едущих на Украину по «гуманитарным» причинам — например, на похороны, — пограничники пропускают. Встречу Порошенко с Цигикалом транслировал украинский «Пятый канал».

Новость
Обострение отношений России и Украины в Черном море. Главное

Порошенко написал в официальном Twitter, что эта мера принята, чтобы не допустить формирования на Украине «частных армий». «Украина ввела ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия не формировала на Украине отряды “частных” армий, которые на самом деле являются представителями ВС России», — написал президент Украины. Кроме этого, Порошенко заявил, что Украина ужесточит правила регистрации россиян на территории областей, в которых введено военное положение.

Накануне Госпогранслужба Украины объяснила, почему не пустила в страну за сутки более 70 россиян, прибывших в аэропорты Киева. По словам официального представителя ведомства Андрея Демченко, большинство из них не пустили потому, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. «А еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым», — отметил он.

С 1 января 2018 года Украина ввела новые правила пересечения границы для граждан России. Для этого россиянин должен за месяц до поездки заполнить электронную анкету на сайте украинского МИД, указав личные данные, цель въезда и населенные пункты посещения. Помимо этого, на границе необходим биометрический загранпаспорт (либо сдача биометрических данных), а по месту пребывания нужно регистрироваться. Виза для въезда на Украину россиянам по-прежнему не нужна.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

О правах и свободах забыли: Украина вторые сутки живет на военном положении
Во время загрузки произошла ошибка.
06:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
 ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег
Что общего у нового президента Грузии с Францией и как она относится к Путину
Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
СМИ: компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег
Куда поехать на Новый год: маршруты для недорогого путешествия
«Самая красивая преступница» Китая сдалась властям
Спорт
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду» «Спартак» сыграл по сценарию ЦСКА
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Lada готовит новинку под названием Van В рамках инвестиционного контракта АВТОВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi могут вложить за 10 лет более 70 млрд рублей
Кино
Роковая Паулина Андреева на съемках «Любовниц»: первые кадры Актриса исполнила одну из главных ролей в комедии о подругах, которые выводят на чистую воду мужей-обманщиков
Недвижимость
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь