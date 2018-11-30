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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз готовит изменения в санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Евросоюз готовит изменения в санкции против России «в связи с подрывом суверенитета Украины». Соответствующие рабочие документы обнародованы в базе данных евроинститутов.

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Источник: РИА Новости

Ранее источник в структурах ЕС заявил журналистам, что Брюссель может расширить санкционный список в качестве реакции на состоявшиеся в Донбассе выборы.

В базе документов Евросоюза, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых ограничениях.

«Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.

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Кроме того, в повестке группы советников Брюсселя по международным вопросам впервые после встречи глав МИД в ноябре появился пункт «Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования». Это также указывает на проработку возможных ограничительных мер.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В последнее время в Европе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.

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