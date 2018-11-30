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13:40 (мск), источник: РИА Новости

Захарова: Трамп отменил встречу с Путиным не из-за инцидента в Черном море

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Трамп отменил встречу с Путиным скорее из-за внутриполитической ситуации в США, а не в связи с инцидентом в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине в рамках саммита G20 и выразил надежду на «содержательный саммит» после разрешения ситуации.

Является ли провокация, которая была устроена Киевом в этом районе, реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения — Внутриполитический расклад в США.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

В воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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