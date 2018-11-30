РФ не будет зеркально отвечать Киеву на запрет въезда, чтобы не было помешательства

«Что касается Украины, причем не страны, а именно того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, то это можем привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу», — сказала она на брифинге в пятницу.