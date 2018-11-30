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13:10 (мск), источник: Интерфакс

РФ не будет зеркально отвечать Киеву на запрет въезда, чтобы не было помешательства

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Россия не будет отвечать зеркально на ограничение со стороны Украины на въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается Украины, причем не страны, а именно того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, то это можем привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу», — сказала она на брифинге в пятницу.

Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще в целом, к сожалению, на Украине, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких, нельзя сказать, что непродуманных, диких телодвижений руководства страны.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил ранее, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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