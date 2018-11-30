В Аргентине не встретили Макрона по прилету на G20

Источник: РИА Новости

Президент и первая леди Франции прибыли в Аргентину в среду вечером. Как сообщает телеканал, их должна была встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.

«Мы должны были ждать, пока нам не скажут “Сейчас!”, чтобы идти к красной ковровой дорожке встречать их. Все было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола (президента — ред.) Франции, пока они не сказали нам “сейчас”. Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент (Макрон — ред.) уже садится в автомобиль», — цитирует телеканал слова Микетти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UkYMFiJfORs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно видео, опубликованному на официальном YouTube-канале G20, прилетев в аэропорт, президент Франции с супругой спустились по трапу самолета, и, не обнаружив официальных лиц делегации, которые должны были их встретить, Макрон пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, на что обратили внимание СМИ в связи с проходящими во Франции масштабными акциями движения так называемых «желтых жилетов».

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября — 1 декабря. Многие главы стран-участниц саммита уже прибыли в Буэнос-Айрес.