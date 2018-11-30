В Аргентине не встретили Макрона по прилету на G20
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит по прилету в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит по прилету в
Президент и первая леди Франции прибыли в Аргентину в среду вечером. Как сообщает телеканал, их должна была встретить
«Мы должны были ждать, пока нам не скажут “Сейчас!”, чтобы идти к красной ковровой дорожке встречать их. Все было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола (президента — ред.) Франции, пока они не сказали нам “сейчас”. Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент (Макрон — ред.) уже садится в автомобиль», — цитирует телеканал слова Микетти.
Согласно видео, опубликованному на официальном
Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября — 1 декабря. Многие главы
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