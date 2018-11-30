Знакомый с Бутиной зампред ЦБ уйдет на пенсию

Торшин работал в ЦБ с января 2015 г. До этого, в 2001—2015 гг.., он был членом Совета Федерации. В начале апреля Торшин был включен в список санкций США, предусматривающий заморозку активов его фигурантов на территории США и другие ограничения. Его имя также фигурировало в расследованиях западных СМИ об арестованной в США россиянке Марии Бутиной и возможном вмешательстве России в выборы США.
Бутина, основатель общественной организации «Право на оружие», переехала в США по студенческой визе в 2016 г. В июле этого года она была задержана и получила обвинения по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации».
Американская спецслужба называла ее «специальной помощницей» высокопоставленного чиновника. Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он попал в санкционный список США. Reuters и The Washington Post предполагали, что этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин. Он вместе с Бутиной, по собственным словам, состоит в Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Бутина свою вину отрицает.
В ноябре 2017 г. The New York Times писала, что американские сенаторы получили информацию попытке Торшина организовать встречу Дональда Трампа, тогда еще не ставшего президентом США, с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча должна была состояться в мае 2016 г. По данным газеты, зампред ЦБ с этой целью встречался с сыном американского президента Дональдом