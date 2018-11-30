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14:18 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ подтвердило участие военных в инциденте в Керченском проливе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Российских военных привлекали для пресечения провокации кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива 25 ноября, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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«Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальное море РФ. Нарушители задержаны», — заявил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

В день инцидента 25 ноября осведомленный источник в Крыму сообщал «Интерфаксу», что в связи с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов. Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что «над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25». Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Кроме того, как ранее сообщалось на странице ВМС ВСУ в фейсбуке, «25.11.2018 в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины».

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело о «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».

24 украинца были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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