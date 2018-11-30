Захарова призвала США осознать свою роль в ситуации на Украине

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«Под диктовку американских дипломатов, официальных лиц, представителей силовых структур рисовалось будущее Украины. Формировалась государственная власть, формировалась информационная политика, и, безусловно, политика в отношения в частности, Донбасса. Поэтому вместо того, чтобы принимать очередную бумажку, нужно, мне кажется, осознать роль своей страны и своих официальных лиц в украинской трагедии и принять какое-нибудь другое заявление. Например, по поводу роли Госдепартамента США в 2013—2014 году в событиях на Украине», — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Ранее американское издание The Hill сообщило, что Сенат одобрил резолюцию, осуждающую «провокационные действия России против Украины». Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи. Как отмечает издание, резолюция «решительно осуждает» действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены.

В связи с инцидентом в России возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Украинские моряки отправлены под арест до 25 января 2019 года.