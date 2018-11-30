Трамп назвал охотой на ведьм статьи о строительстве «Трамп тауэр» в России
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп раскритиковал сообщения в американской прессе о проекте строительства в России небоскреба «Трамп тауэр».
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп раскритиковал сообщения в американской прессе о проекте строительства в России небоскреба «Трамп тауэр».
«Я рассматривал (возможность) строительства здания
В прошлом году газета The Washington Post писала, что Trump Organization в 2015—2016 годах, когда Трамп участвовал в предвыборной кампании в США, рассматривала возможность возведения «Трамп Тауэр» в Москве.
Ранее бывший адвокат президента Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по «российскому делу».
По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате США относительно планов по строительству «Трамп тауэр» в Москве. В частности, по словам
В четверг в суде Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Трампом и членами его семьи.
После этого президент США заявил, что его бывший адвокат лжет судебным властям для того, чтобы в отношении него вынесли более мягкий приговор.