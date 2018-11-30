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14:50 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал охотой на ведьм статьи о строительстве «Трамп тауэр» в России

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп раскритиковал сообщения в американской прессе о проекте строительства в России небоскреба «Трамп тауэр».

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Источник: AP 2018

«Я рассматривал (возможность) строительства здания где-нибудь в России. Не вложил ни цента, получил ноль гарантий, и не реализовал проект. Это охота на ведьм!» — написал он в пятницу в своем твиттере.

При этом, он назвал себя «очень хорошим девелопером». Он отметил, что решил баллотироваться в президенты, и что продолжает руководить своим бизнесом «легально и четко».

В прошлом году газета The Washington Post писала, что Trump Organization в 2015—2016 годах, когда Трамп участвовал в предвыборной кампании в США, рассматривала возможность возведения «Трамп Тауэр» в Москве.

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Ранее бывший адвокат президента Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по «российскому делу».

По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате США относительно планов по строительству «Трамп тауэр» в Москве. В частности, по словам экс-адвоката Трампа, он соврал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года.

В четверг в суде Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Трампом и членами его семьи.

После этого президент США заявил, что его бывший адвокат лжет судебным властям для того, чтобы в отношении него вынесли более мягкий приговор.

Трамп: Майкл Коэн лжет, чтобы ему скостили срок
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