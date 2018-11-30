Трамп назвал охотой на ведьм статьи о строительстве «Трамп тауэр» в России

Источник: AP 2018

«Я рассматривал (возможность) строительства здания где-нибудь в России. Не вложил ни цента, получил ноль гарантий, и не реализовал проект. Это охота на ведьм!» — написал он в пятницу в своем твиттере.

При этом, он назвал себя «очень хорошим девелопером». Он отметил, что решил баллотироваться в президенты, и что продолжает руководить своим бизнесом «легально и четко».

В прошлом году газета The Washington Post писала, что Trump Organization в 2015—2016 годах, когда Трамп участвовал в предвыборной кампании в США, рассматривала возможность возведения «Трамп Тауэр» в Москве.

Ранее бывший адвокат президента Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по «российскому делу».

По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате США относительно планов по строительству «Трамп тауэр» в Москве. В частности, по словам экс-адвоката Трампа, он соврал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года.

В четверг в суде Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Трампом и членами его семьи.