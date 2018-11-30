Политолог: Лебедев в клоунаде превзошел своего отца — Жириновского

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы понять ситуацию Лебедева с Майами — надо представить себе, что было бы, если кто-нибудь из “Единой России”, вместо того, чтобы ехать на региональную неделю к своим избирателям, поехал бы в Майами. И что сказал бы по этому поводу тот же самый Лебедев или его отец?», — интересуется вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Если, образно говоря, к этой ситуации приставить зеркало — мы увидим, что она неприличная. И отговорки, и шутки Лебедева по этому поводу выглядят настолько абсурдно, что их даже комментировать не хочется», — признала собеседница.

По ее мнению, «клоунада у сына получается похуже, чем у отца»:

какое-то цирковое «угашение». То есть, Лебедев превзошел Жириновского со знаком минус, а в самой ЛДПР идетцирковое «угашение». Анна Федорова политолог

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев оказался недоволен тем, как отреагировали в Сети на его пост о путешествии в США. Ранее Лебедев выложил в своем Facebook фотографию из Майами (штат Флорида). «Майами! Можно только влюбиться!» — подписал снимок депутат. Фотография, судя по всему, сделана с борта катера.

Источник: РИА "Новости"

В комментариях его осудили за визит в США. В частности, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов напомнил ему, что для депутатов Госдумы идет региональная неделя, а Майами «не наш регион».

Лебедев в ответ заявил, что избирательный округ Майами «прикреплен к одному из округов депутатов фракции ЛДПР».

Позже депутат все же удалил фотографию из Майами. Добавим, что Лебедев включен в санкционный список Евросоюза, но в США въезд ему не запрещен.