Политолог: Лебедев в клоунаде превзошел своего отца — Жириновского
«Эта история недопустима, неэтична. Депутат не должен так поступать. Кстати, на какие деньги он туда поехал?», — заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя возмущение
«Эта история недопустима, неэтична. Депутат не должен так поступать. Кстати, на какие деньги он туда поехал?», — заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя возмущение
«Чтобы понять ситуацию Лебедева с Майами — надо представить себе, что было бы, если
«Если, образно говоря, к этой ситуации приставить зеркало — мы увидим, что она неприличная. И отговорки, и шутки Лебедева по этому поводу выглядят настолько абсурдно, что их даже комментировать не хочется», — признала собеседница.
По ее мнению, «клоунада у сына получается похуже, чем у отца»:
То есть, Лебедев превзошел Жириновского со знаком минус, а в самой ЛДПР идет
какое-тоцирковое «угашение».
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД,
В комментариях его осудили за визит в США. В частности, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов напомнил ему, что для депутатов Госдумы идет региональная неделя, а Майами «не наш регион».
Позже депутат все же удалил фотографию из Майами. Добавим, что Лебедев включен в санкционный список Евросоюза, но в США въезд ему не запрещен.
Лебедев мог оказаться в США ради избирателей, заявил и глава комиссии нижней палаты парламента по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. Аршба предположил, что