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14:30 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Политолог: Лебедев в клоунаде превзошел своего отца — Жириновского

«Эта история недопустима, неэтична. Депутат не должен так поступать. Кстати, на какие деньги он туда поехал?», — заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя возмущение вице-спикера Госдумы и сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева из-за реакции на свои фотографии из американского Майами.

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Источник: РИА "Новости"

«Чтобы понять ситуацию Лебедева с Майами — надо представить себе, что было бы, если кто-нибудь из “Единой России”, вместо того, чтобы ехать на региональную неделю к своим избирателям, поехал бы в Майами. И что сказал бы по этому поводу тот же самый Лебедев или его отец?», — интересуется вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Если, образно говоря, к этой ситуации приставить зеркало — мы увидим, что она неприличная. И отговорки, и шутки Лебедева по этому поводу выглядят настолько абсурдно, что их даже комментировать не хочется», — признала собеседница.

По ее мнению, «клоунада у сына получается похуже, чем у отца»:

То есть, Лебедев превзошел Жириновского со знаком минус, а в самой ЛДПР идет какое-то цирковое «угашение».
Анна Федорова
политолог

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев оказался недоволен тем, как отреагировали в Сети на его пост о путешествии в США. Ранее Лебедев выложил в своем Facebook фотографию из Майами (штат Флорида). «Майами! Можно только влюбиться!» — подписал снимок депутат. Фотография, судя по всему, сделана с борта катера.

Источник: РИА "Новости"

В комментариях его осудили за визит в США. В частности, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов напомнил ему, что для депутатов Госдумы идет региональная неделя, а Майами «не наш регион».

Лебедев в ответ заявил, что избирательный округ Майами «прикреплен к одному из округов депутатов фракции ЛДПР».

Позже депутат все же удалил фотографию из Майами. Добавим, что Лебедев включен в санкционный список Евросоюза, но в США въезд ему не запрещен.

Лебедев мог оказаться в США ради избирателей, заявил и глава комиссии нижней палаты парламента по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. Аршба предположил, что вице-спикер ездил к живущим во Флориде россиянам-избирателям. «У нас за границей тоже избирательные округа», — напомнил он.

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