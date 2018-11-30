Путин распорядился пресечь хищения углеводородов в Дагестане

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«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», — говорится в перечне поручений главы государства по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана.

Кроме того, правительству поручается обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей на территории Дагестана, в том числе выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на эти объекты.

Срок доклада по обоим поручениям — до 1 марта 2019 года.