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15:04 (мск), источник: Интерфакс

Путин распорядился пресечь хищения углеводородов в Дагестане

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре незамедлительно принять меры для выявления и пресечения несанкционированных подключений к распределительным сетям и хищению углеводородов в Республике Дагестан.

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Источник: Reuters

«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», — говорится в перечне поручений главы государства по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана.

Кроме того, правительству поручается обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей на территории Дагестана, в том числе выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на эти объекты.

Срок доклада по обоим поручениям — до 1 марта 2019 года.

Также кабинет министров должен обеспечить рассмотрение на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа информации о ситуации в топливно-энергетическом комплексе Дагестана.

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